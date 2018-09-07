Годится в дочери. В финале US Open Серена сыграет с 20-летней японкой

Серена Уильямс играла в полуфинале US Open в девятый раз подряд (за исключением тех лет, когда она вовсе не выступала в Нью-Йорке). Анастасия Севастова добралась до этой стадии на турнирах «Большого шлема» впервые и стала первой в истории латвийкой, вошедшей в квартет сильнейших на Открытом чемпионате США.

Американка, как и на протяжении всего турнира, доминировала на корте, мощно подавая и сильно, но надежно пробивая с задней линии. Ее соперница предсказуемо пыталась сбить ритм с помощью укороченных ударов, но у Серены были ответы и на них. По статистике, Уильямс-младшая 28 раз выходила к сетке, и 24 таких рейда завершились для нее выигранными очками.

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Севастова взяла первый же гейм на подаче грозной оппонентки, но совсем скоро американка восстановила равновесие — сделала счет 2:2. После этого у Анастасии не было ни одного брейк-пойнта, а преимущество соперницы стремительно росло. На первом сетболе, при 5:3 в пользу любимицы публики, латвийка отправила мяч в аут, и судьба партии была решена. А во втором сете Севастова вообще ничего поделать не могла.

«То, как прошла и закончилась первая партия, безусловно, повлияло на меня», — сказала она.

К середине сета было очевидно, что латвийке нечего противопоставить сопернице. На своей подаче Уильямс за второй сет проиграла лишь два очка и уверенно завершила встречу в свою пользу — 6:3, 6:0.

«Я все еще только в начале пути к возвращению. Жду, когда снова стану той Сереной, когда была. И не знаю, удастся ли мне когда-нибудь вернуться в ту физическую, эмоциональную, ментальную форму», — сказала она.

Статистике вопреки

Во втором полуфинале прошлогодняя финалистка Мэдисон Кис встречалась с еще одной дебютанткой этой стадии мэйджоров — Наоми Осакой. 20-летняя японка выступает в Нью-Йорке лишь в третий раз и прежде никогда не проходила дальше третьего круга. Но на этом US Open она выглядит очень уверенно: три из пяти предыдущих матчей, в том числе и у обидчицы Дарьи Касаткиной Александрой Соснович, японка выигрывала менее чем за час. И против Кис смотрелась очень здорово, хоть и не была фавориткой противостояния. Во-первых, Наоми никогда прежде не обыгрывала Мэдисон. Во-вторых, американка все-таки более искушенная в таких делах — это был уже четвертый ее полуфинал на «Шлемах» и третий за календарный год.

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Но Осака лучше провела встречу. Она меньше ошибалась — 20 невынужденных против 32, и отыграла все 13 брейк-пойнтов, которые были у соперницы. Не слишком здорово играя на своей подаче, принимала японка отлично. В седьмом гейме она сделала брейк под ноль и завершила партию в свою пользу — 6:2. Тут как раз подача пришла на выручку. Осака взяла чужой гейм и в самом начале второй партии, и это обстоятельство оказалось ключевым. Своего Наоми не отдавала и одержала победу со счетом 6:2, 6:2. Она стала первая представительница Японии в финале турнира «Большого шлема» в Открытой эре.

Осака — девушка с удивительной историей. Ее мама-японка родила ее в японском городе Осака, а отец, родом из Гаити, но на Лонг-Айленде. Именно туда в три года и переехала будущая теннисистка. И хотя вскоре семья отправилась во Флориду, где Осака выросла и живет до сих пор, она называет Нью-Йорк особенным для себя местом. «Мне нравится ходить по тем местам, где я гуляла маленьким ребенком, — говорит она. — Всегда думала, что если я выиграю “Большой шлем”, первый пусть будет в Нью-Йорке. Я здесь росла. И бабушка с дедушкой могут прийти посмотреть. Думаю, будет очень круто».

Сюрреализм

Осака называет Серену Уильямс своим кумиром, и именно с ней ей придется бороться за первый в карьере титул на «Шлемах». Они уже встречались друг с другом в этом году. В первом круге турнира в Майами, куда японка прилетела после сенсационного триумфа в Индиан-Уэллсе, Наоми одержала победу в двух сетах — 6:3, 6:2.

«Это какой-то сюрреализм, — сказала Наоми. — Еще когда я была маленькой, мечтала играть против Серены в финале турнира “Большого шлема”. И сам факт, что это происходит, делает меня счастливой».

Перца предстоящему финалу придаст еще и тот факт, что тренером Осаки является многолетний спарринг-партнер Серены Уильямс Саша Бажин.