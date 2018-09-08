Надаль не смог завершить полуфинал US Open из-за травмы

Источник: AP 2018

Надаль в третий раз в карьере снялся с турнира серии Большого шлема. Встреча завершилась после второго сета, дель Потро вел со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Аргентинец одержал шестую победу в 17 матчах очного противостояния с Надалем.

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В финале дель Потро встретится с Новаком Джоковичем (Сербия).

Надаль является действующим победителем турнира. Испанец принимает участие в розыгрыше Открытого чемпионата США в 14-й раз. Помимо прошлогодней победы, Надаль выигрывал турнир еще дважды — в 2010 и 2013 годах.

Аргентинец 10-й раз выступает на Открытом чемпионате США и во второй раз дошел до финала. В 2009 году теннисист стал победителем US Open — этот титул является единственным в карьере аргентинца на турнирах Большого шлема.