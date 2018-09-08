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10:11 (мск), источник: ТАСС

Надаль не смог завершить полуфинал US Open из-за травмы

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль снялся с Открытого чемпионата США по теннису во время полуфинального матча с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро из-за травмы колена. Общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, составляет $53 млн.

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Источник: AP 2018

Надаль в третий раз в карьере снялся с турнира серии Большого шлема. Встреча завершилась после второго сета, дель Потро вел со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Аргентинец одержал шестую победу в 17 матчах очного противостояния с Надалем.

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В финале дель Потро встретится с Новаком Джоковичем (Сербия).

Надаль является действующим победителем турнира. Испанец принимает участие в розыгрыше Открытого чемпионата США в 14-й раз. Помимо прошлогодней победы, Надаль выигрывал турнир еще дважды — в 2010 и 2013 годах.

Аргентинец 10-й раз выступает на Открытом чемпионате США и во второй раз дошел до финала. В 2009 году теннисист стал победителем US Open — этот титул является единственным в карьере аргентинца на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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