Джокович вышел в финал US Open, где сыграет с дель Потро

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Полуфинальный матч продолжался 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича.

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Прошедшая встреча стала 19-й в истории противостояния соперников на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Теперь на счету серба 17 побед, у японца — две.

В финале Джокович, посеянный на турнире под шестым номером, встретится с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (3). У Нисикори был 21-й номер посева.

Джокович в 13-й раз принимает участие в Открытом чемпионате США. Ранее сербский теннисист дважды выигрывал турнир (2011, 2015). Его соперник по финалу становился победителем один раз — в 2009 году.