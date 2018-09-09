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18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
00:57 (мск), источник: Р-Спорт

Наоми Осака в двух сетах обыграла Серену Уильямс в финале US Open

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, обыграв в финале соревнований американку Серену Уильямс.

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Источник: AP 2018

Решающая встреча турнира между Осакой (20-й номер посева) и Уильямс (17) завершилась в субботу со счетом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

Осака завоевала свой первый титул Большого шлема в карьере. Ранее японка выиграла только один титул WTA, победив в марте на турнире в Индиан-Уэллсе.

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