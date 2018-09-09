Наоми Осака в двух сетах обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Решающая встреча турнира между Осакой (20-й номер посева) и Уильямс (17) завершилась в субботу со счетом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

Осака завоевала свой первый титул Большого шлема в карьере. Ранее японка выиграла только один титул WTA, победив в марте на турнире в Индиан-Уэллсе.