Серена Уильямс устроила истерику в проигранном финале US Open

Источник: AP 2018

Спортсменка во втором сете вступила в конфликт с судьей на вышке Карлосом Рамосом. Он предупредил Уильямс, что она не должна получать подсказок от своего тренера, на что американка ответила, что они никогда не нарушала правил. Проиграв пятый гейм, теннисистка сломала ракетку, за что получила еще одно предупреждение и штрафное очко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uiBrForlj-k?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конфликт Уильямс и Рамоса продолжился до конца второго сета, в котором спортсменка проиграла со счетом 4:6. Она назвала судью вором и потребовала позвать главного судью соревнований. В слезах американка доказывала ему, что не жульничала и что Рамос оскорбил ее. В итоге с Уильямс был снят еще один гейм.