Недосягаемый. Джокович вернулся к лучшей форме и выиграл US Open
Дель Потро в финале не смог взять ни сета.
Дель Потро в финале не смог взять ни сета.
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Джокович и Дель Потро — люди, которых никогда не странно видеть в финале. Эти двое умеют на корте абсолютно все и побеждали на каждой из категорий турниров, существующих в мужском теннисе. Несмотря на это, в матче был фаворит и для финала довольно очевидный. Речь, как не трудно догадаться, о Джоковиче.
Он с Дель Потро играл 18 раз и из 14 встреч выходил победителем. На его стороне была и вся другая статистика: 13:1 по титулам на больших Шлемах, 22:1 по финалам. Единственный раз, когда Дель Потро дошел до решающей встречи — он выиграл — на US Open-2009 у Роджера Федерера. Джокович же на US Open до этого дня побеждал дважды: на 2011-м и 2015 годах.
Несмотря на все эти предматчевые цифры, финал мог пойти в любую сторону. Дело в том, что Дель Потро набрал на этом турнире просто сумасшедшую форму, отдав соперникам на пути к финалу лишь один сет. В четвертьфинале с Джоном Изнером аргентинец проиграл стартовую партию на
Новак же проиграл по ходу турнира два сета — оба в стартовых кругах. Но на его уверенности это никак не сказалось: Серб остался абсолютным хозяином 90 процентов розыгрышей, которые длились больше пяти ударов. Его защита вернулась на уровень, который был в 2015 году. Тогда он взял 11 титулов и не знал себе равных вообще. Все это делало его фаворитом финала, хотя Дель Потро в лучшей форме мог создать Новаку огромные проблемы.
В реальности же финальная встреча получилась, к сожалению для нейтральных болельщиков, не сильно интригующей. Дель Потро в стартовых геймах еще держался на равных, но при счете 4:3 в пользу Новака дрогнул. Удары стали уходить в ауты, другие оказались недостаточно глубокими, и серб забрал первый сет по счету очень уверенно — 6:3.
Вторая партия также началась для аргентинца неудачно. Когда Джокович повел в ней 3:1 показалось, что игра уже закончена. Но делать такие выводы оказалось рано: Дель Потро вдруг вспомнил про свой дикий форхэнд и несколько раз буквально вынес серба с корта. В итоге он повел со счетом 4:3 и тут наступило самое интересное.
Восьмой гейм второй партии — момент, разделивший игру на до и после. Причем эта грань невероятно тонка: у Дель Потро было три
Дело в том, что Джокович был лучше соперника во всем: на подаче, при ударе слева (намного) и даже при ударе справа, который у Дель Потро находится в лучших кондициях. Серб не уступал аргентинцу в мощи, но намного превосходил в надежности. В итоге, чтобы удержаться в игре Хуану Мартину нужно было как всегда рисковать, а Джоковичу достаточно было просто сыграть наджено.
Новак настолько редко ошибался, что заставил заговорить о себе как о короле защиты. Прошить серба было абсолютно нереально. При этом нельзя сказать, что Дель Потро делал
В итоге Джокович победил в трех сетах (6:3, 7:6, 6:3) и стал 14-кратным обладателем титулов на Шлемах. Больше только у Надаля и Федерера. Меньше — у всех остальных, кто