Недосягаемый. Джокович вернулся к лучшей форме и выиграл US Open

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В Нью-Йорке завершился последний в сезоне турнир Большого шлема. Победителем US Open-2018 в мужском одиночном разряде стал Новак Джокович. В финале он обыграл Хуана Мартина Дель Потро в трех сетах — 6:3, 7:6, 6:3.

Фаворит с оговорками

Джокович и Дель Потро — люди, которых никогда не странно видеть в финале. Эти двое умеют на корте абсолютно все и побеждали на каждой из категорий турниров, существующих в мужском теннисе. Несмотря на это, в матче был фаворит и для финала довольно очевидный. Речь, как не трудно догадаться, о Джоковиче.

Он с Дель Потро играл 18 раз и из 14 встреч выходил победителем. На его стороне была и вся другая статистика: 13:1 по титулам на больших Шлемах, 22:1 по финалам. Единственный раз, когда Дель Потро дошел до решающей встречи — он выиграл — на US Open-2009 у Роджера Федерера. Джокович же на US Open до этого дня побеждал дважды: на 2011-м и 2015 годах.

Несмотря на все эти предматчевые цифры, финал мог пойти в любую сторону. Дело в том, что Дель Потро набрал на этом турнире просто сумасшедшую форму, отдав соперникам на пути к финалу лишь один сет. В четвертьфинале с Джоном Изнером аргентинец проиграл стартовую партию на тай-брейке, но не запаниковал и спокойно довел матч до победы.

Новак же проиграл по ходу турнира два сета — оба в стартовых кругах. Но на его уверенности это никак не сказалось: Серб остался абсолютным хозяином 90 процентов розыгрышей, которые длились больше пяти ударов. Его защита вернулась на уровень, который был в 2015 году. Тогда он взял 11 титулов и не знал себе равных вообще. Все это делало его фаворитом финала, хотя Дель Потро в лучшей форме мог создать Новаку огромные проблемы.

Лучший со всех сторон

В реальности же финальная встреча получилась, к сожалению для нейтральных болельщиков, не сильно интригующей. Дель Потро в стартовых геймах еще держался на равных, но при счете 4:3 в пользу Новака дрогнул. Удары стали уходить в ауты, другие оказались недостаточно глубокими, и серб забрал первый сет по счету очень уверенно — 6:3.

Вторая партия также началась для аргентинца неудачно. Когда Джокович повел в ней 3:1 показалось, что игра уже закончена. Но делать такие выводы оказалось рано: Дель Потро вдруг вспомнил про свой дикий форхэнд и несколько раз буквально вынес серба с корта. В итоге он повел со счетом 4:3 и тут наступило самое интересное.

Восьмой гейм второй партии — момент, разделивший игру на до и после. Причем эта грань невероятно тонка: у Дель Потро было три брейк-пойнта, что означало шанс, как минимум, завязать в финале конкурентную борьбу. В итоге аргентинец все упустил и позволил Новаку отыграться. Серб собрал все силы в кулак и взял второй сет, решивший исход всей встречи.

Дело в том, что Джокович был лучше соперника во всем: на подаче, при ударе слева (намного) и даже при ударе справа, который у Дель Потро находится в лучших кондициях. Серб не уступал аргентинцу в мощи, но намного превосходил в надежности. В итоге, чтобы удержаться в игре Хуану Мартину нужно было как всегда рисковать, а Джоковичу достаточно было просто сыграть наджено.

Новак настолько редко ошибался, что заставил заговорить о себе как о короле защиты. Прошить серба было абсолютно нереально. При этом нельзя сказать, что Дель Потро делал что-то неправильно: простреливал справа, бил смэши, но Джокович успевал абсолютно ко всем мячам. В этот вечер равных ему не было и близко. Аргентинец в третьей партии просто упал на колени от бессилия. Какие бы трудности он сербу ни создал, тот отвечал.