Соболенко, Кудерметова и Родина узнали соперниц на турнире в Квебеке
Состоялась жеребьёвка женского турнира в Квебеке (Канада).
Состоялась жеребьёвка женского турнира в Квебеке (Канада).
Представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под первым номером, на старте соревнований сыграет с американкой Варварой Лепченко.
Хорватка Петра Мартич (2) встретится с британкой Наоми Броэди.
Олимпийская чемпионка 2016 года пуэрториканка Моника Пуиг (3) в первом круге сыграет с представительницей Бразилии Беатрис
Российская теннисистка Вероника Кудерметова стартует матчем с француженкой Полин Пармантье, посеянной под восьмым номером. Евгения Родина встретится с испанкой Георгиной
Матчи первого круга стартуют 10 сентября. Турнир завершится 16 сентября.