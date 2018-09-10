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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко, Кудерметова и Родина узнали соперниц на турнире в Квебеке

Состоялась жеребьёвка женского турнира в Квебеке (Канада).

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Источник: РИА "Новости"

Представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под первым номером, на старте соревнований сыграет с американкой Варварой Лепченко.

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Хорватка Петра Мартич (2) встретится с британкой Наоми Броэди.

Олимпийская чемпионка 2016 года пуэрториканка Моника Пуиг (3) в первом круге сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Румынка Моника Никулеску (4) сразится с британкой Хитер Уотсон.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стартует матчем с француженкой Полин Пармантье, посеянной под восьмым номером. Евгения Родина встретится с испанкой Георгиной Гарсия-Перес.

Матчи первого круга стартуют 10 сентября. Турнир завершится 16 сентября.

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