Глава WTA: Судья отнёсся к Серене предвзято

«У нас есть новая чемпионка “Шлема” — Наоми Осака! Это удивительное достижение.



Но также нам приходится говорить о судействе. Мы убеждены, что к мужчинам и женщинам должно быть одинаковое отношение. Мы будем, чтобы по отношению ни к кому из игроков не было предвзятости. Вчера она была.



Тренеры должны иметь возможность подсказывать игрокам. Это нормально. Мы будем развивать эту инициативу.



Вчера мы видели будущую звезду и настоящую легенду спорта. Ждем новых их встреч и верим, что они будут ещё лучше», — сообщил Саймон. ﻿