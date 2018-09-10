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15:43 (мск), источник: GoTennis.ru

Глава WTA: Судья отнёсся к Серене предвзято

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в финале US Open между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.

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Источник: Reuters

«У нас есть новая чемпионка “Шлема” — Наоми Осака! Это удивительное достижение.

Но также нам приходится говорить о судействе. Мы убеждены, что к мужчинам и женщинам должно быть одинаковое отношение. Мы будем, чтобы по отношению ни к кому из игроков не было предвзятости. Вчера она была.

Тренеры должны иметь возможность подсказывать игрокам. Это нормально. Мы будем развивать эту инициативу.

Вчера мы видели будущую звезду и настоящую легенду спорта. Ждем новых их встреч и верим, что они будут ещё лучше», — сообщил Саймон. ﻿

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