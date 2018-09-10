Открытый чемпионат США завершен: третья победа Джоковича и триумф Осаки

Источник: AP 2018

Соревнования по традиции прошли на кортах Flushing Meadows с 27 августа по 9 сентября. Шестая ракетка турнира Джокович в воскресном финале обыграл обладателя третьего номера посева аргентинца Хуана Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 15 минут. Для 31-летнего серба этот титул стал третьим в карьере на US Open (ранее серб побеждал в 2011 и 2015 годах) и 14-м — в рамках турниров Большого шлема.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, защищавший титул, отказался от продолжения борьбы в полуфинале US Open с дель Потро после второго сета из-за сильных болей в колене.

Двадцатая ракетка турнира Осака в субботу выиграла US Open, победив в финале американку Серену Уильямс (17-й номер посева). Осака завоевала свой первый титул Большого шлема в карьере. Ранее она выиграла только один титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), победив в марте в Индиан-Уэллсе. Осака стала первой в истории японской теннисисткой, которая сумела завоевать титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде.

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Серена в своем репертуаре

Женский финал запомнится болельщикам не только не по годам зрелой игрой Осаки, но и очередным скандалом с участием Серены Уильямс. Судья Карлос Рамос за три нарушения правил — подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление арбитра на вышке — во втором сете оштрафовал Уильямс геймом в пользу соперницы. Американка в итоге обвинила Рамоса в сексизме.

Уильямс была оштрафована на 10 тысяч долларов за словесное оскорбление судьи Рамоса, на 4 тысячи за подсказки тренера и на 3 тысячи за сломанную ракетку.

Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон в интервью РИА Новости заявил, что Осака «прыгнула выше крыши», переиграв Уильямс в финале Открытого чемпионата США.

«Наоми Осака прыгнула выше крыши на US Open, переиграв Уильямс. Считаю, что свою задачу японка выполнила уже тогда, когда добралась до финала. Ее матчи до финала были потрясающими, а игра в решающей встрече достойна высшей похвалы. Она пробила мужскую стену, переиграв Уильямс, потому что Серена своими ударами все-таки ближе к мужскому теннису. Осака не дрогнула и показала тот теннис, который выручал ее по ходу турнира», — сказал Камельзон по телефону.

Выступление Шараповой получилось неоднозначным

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова на US Open дошла до четвертого круга, где уступила испанке Карле Суарес-Наварро. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил в интервью РИА Новости, что выступление экс-первой ракетки мира Шараповой получилось неоднозначным в силу ряда причин.

«В целом выступление Марии в Нью-Йорке получилось неоднозначным. Я сторонник того, что перед турнирами Большого шлема должны быть промежуточные турниры, это тренировка нервной системы, в том числе. Не могу сказать, что в матче третьего круга с Еленой Остапенко все было идеально у Марии, несмотря на победу. По качеству игры Марии могу сказать, что в матче с испанкой оно не было соответствующим высокому классу», — сказал Тарпищев по телефону.

«Обилие проигранных подач, большое количество брака. Причем у обеих, не только у Шараповой. Считаю, что дала о себе знать нетренированность нервной системы. Такие перепады в игре случаются, когда не все в порядке в общей системе подготовки. У Шараповой в этом году было много травм, она играла эпизодически. Отдельные матчи получались хорошими, в других было много брака. Стабильности нет, а стабильность — это соревновательная практика, которой Шарапова были лишена», — сказал Тарпищев.

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Касаткина не удивила

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла уже во втором раунде. Посеянная 11-й россиянка в двух сетах уступила белоруске Александре Соснович — 2:6, 6:7 (3:7). Камельзон связал провал Касаткиной на турнире в США с несовершенной подачей.

«У Касаткиной просто нет подачи — что вы хотите от девочки, если она играет без подачи? — сказал эксперт РИА Новости по телефону. — Она талантливая спортсменка — так поставьте ей подачу, разберите, что для этого надо сделать. При подаче у нее мяч соскакивает с ракетки, иногда она попадает, но четкой подачи у Касаткиной нет. Она у нее не играет, это не подача для 11-го игрока мира. И думаю, что ее команда должна над этим серьезно поработать».

Хачанов порадовал Тарпищева

Карен Хачанов, получивший от организаторов 27-й номер посева, дошел до третьего круга US Open, в котором проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что Хачанов своим выступлением на Открытом чемпионате США показал, что уже является стабильным игроком элиты мужского тенниса.

«Он первым из наших молодых стал играть более или менее стабильно. Это уже показатель растущего мастерства. При удачном стечении обстоятельств Карен мог сегодня обыграть Надаля. Реально он уже стабильный игрок элиты, учитывая уровень тенниса. Есть элита, состоящая из молодых, но Хачанов в ней выделяется, как и Даниил Медведев, и Андрей Рублев», — сказал Тарпищев по телефону.

«Карен уже готов выигрывать серьезные турниры ATP. Это приятно, игра Карена надежна. Мне только надо пожелать ему избежать травм. Он на правильном пути, все должно у Карена получиться», — добавил Тарпищев.

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Федерер — главное разочарование

Федерер в 18-й раз выступал на Открытом чемпионате США. 37-летний теннисист пять раз становился победителем турнира. Федерер в четвертом круге US Open проиграл 55-й ракетке мира австралийцу Джону Миллмену со счетом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). После матча швейцарец заявил, что ему было очень жарко на корте во время игры.

«Было очень жарко. Я чувствовал, что мне не хватает воздуха. Я все больше и больше потел, и становилось все более и более некомфортно. Джон лучше справился с этим. Он из Брисбена, одного из мест с самой высокой влажностью в мире», — цитирует Федерера агентство Франс Пресс.

Победительницами Открытого чемпионата США по теннису в парном разряд стали австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевеге. Барти и Вандевеге (13-е сеяные) за 2 часа 32 минуты победили в финале венгерку Тимю Бабош и француженку Кристину Младенович (2) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Барти и Вандевеге впервые в карьере завоевали титул на турнире серии Большого шлема в парном разряде.