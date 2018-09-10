Пеле поздравил Осаку с победой на US Open
Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поздравил японку Наоми Осаку с победой на US Open.
Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поздравил японку Наоми Осаку с победой на US Open.
— Одни спортсмены становятся частью истории. Другие сами пишут историю. Поздравляю Наоми Осаку с тем, что она стала первой чемпионкой турнира «Большого шлема» из Японии! — написал Пеле в Twitter.
Напомним, японская теннисистка в финале турнира обыграла американку Серену Уильямс.