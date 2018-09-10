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10:53 (мск), источник: Матч ТВ

Пеле поздравил Осаку с победой на US Open

Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поздравил японку Наоми Осаку с победой на US Open.

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Источник: AP 2018
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— Одни спортсмены становятся частью истории. Другие сами пишут историю. Поздравляю Наоми Осаку с тем, что она стала первой чемпионкой турнира «Большого шлема» из Японии! — написал Пеле в Twitter.

Напомним, японская теннисистка в финале турнира обыграла американку Серену Уильямс.

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