Победитель US Open Джокович стал третьей ракеткой рейтинга ATP

Джокович благодаря победе на US Open поднялся в рейтинге на три позиции и теперь уступает только испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру. На четвертое место с третьей строчки опустился аргентинец Хуан Мартин дель Потро, уступивший Джоковичу в финале последнего в сезоне турнира Большого шлема.

Рывок на семь мест вверх совершил японец Кэй Нисикори, дошедший до полуфинала US Open и уступивший путевку в финал Джоковичу. Японский спортсмен поднялся с 19-го на 12-ю строчку. На одну строчку вверх поднялись и россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев, которые занимают теперь 25-е и 35-е места соответственно. Другой россиянин Андрей Рублев потерял за две недели сразу 33 позиции и теперь располагается на 71-м месте.