Победитель US Open Джокович стал третьей ракеткой рейтинга ATP
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Победитель Открытого чемпионата США по теннису серб Новак Джокович стал третьей ракеткой мира согласно новому рейтингу Ассоциации
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Победитель Открытого чемпионата США по теннису серб Новак Джокович стал третьей ракеткой мира согласно новому рейтингу Ассоциации
Джокович благодаря победе на US Open поднялся в рейтинге на три позиции и теперь уступает только испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру. На четвертое место с третьей строчки опустился аргентинец Хуан Мартин дель Потро, уступивший Джоковичу в финале последнего в сезоне турнира Большого шлема.
Рывок на семь мест вверх совершил японец Кэй Нисикори, дошедший до полуфинала US Open и уступивший путевку в финал Джоковичу. Японский спортсмен поднялся с 19-го на 12-ю строчку. На одну строчку вверх поднялись и россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев, которые занимают теперь 25-е и 35-е места соответственно. Другой россиянин Андрей Рублев потерял за две недели сразу 33 позиции и теперь располагается на 71-м месте.
Рейтинг ATP, версия от 10 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900,
3 (6). Новак Джокович (Сербия) — 6445,
4 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980,
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4890,
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4715,
7 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755,
8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665,
9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595,
10 (11). Джон Изнер (США) — 3470…
12 (19). Кэй Нисикори (Япония) — 2475…
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1605…
35 (36). Даниил Медведев (Россия) — 1262 …
71 (38). Андрей Рублев (Россия) — 795…
84 (80). Евгений Донской (Россия) — 683.