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11:12 (мск), источник: Р-Спорт

Победитель US Open Джокович стал третьей ракеткой рейтинга ATP

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Победитель Открытого чемпионата США по теннису серб Новак Джокович стал третьей ракеткой мира согласно новому рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованному в понедельник на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

Джокович благодаря победе на US Open поднялся в рейтинге на три позиции и теперь уступает только испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру. На четвертое место с третьей строчки опустился аргентинец Хуан Мартин дель Потро, уступивший Джоковичу в финале последнего в сезоне турнира Большого шлема.

Рывок на семь мест вверх совершил японец Кэй Нисикори, дошедший до полуфинала US Open и уступивший путевку в финал Джоковичу. Японский спортсмен поднялся с 19-го на 12-ю строчку. На одну строчку вверх поднялись и россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев, которые занимают теперь 25-е и 35-е места соответственно. Другой россиянин Андрей Рублев потерял за две недели сразу 33 позиции и теперь располагается на 71-м месте.

Рейтинг ATP, версия от 10 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900,

3 (6). Новак Джокович (Сербия) — 6445,

4 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980,

5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4890,

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4715,

7 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755,

8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665,

9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595,

10 (11). Джон Изнер (США) — 3470…

12 (19). Кэй Нисикори (Япония) — 2475…

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1605…

35 (36). Даниил Медведев (Россия) — 1262 …

71 (38). Андрей Рублев (Россия) — 795…

84 (80). Евгений Донской (Россия) — 683.

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