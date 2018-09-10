Минута позора всего тенниса. На корте все равны, но Серена Уильямс — равнее

Источник: AFP 2018

Выдающийся спортсмен необязательно является достойным человеком — это известно давно. Далеко не все чемпионы, оставившие яркий след в истории спорта, умели оставаться людьми в обычной жизни. Кого-то сражала наповал «звездная болезнь», кто-то, посчитав себя гением-универсалом, пускался во все тяжкие на ниве политики, превращаясь в посмешище, кто-то банальным образом уничтожал себя при помощи алкоголя и наркотиков.

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Сестры как знамя

История сестер Серены и Винус Уильямс — особый случай. Стремление определенных кругов превратить выдающихся теннисисток в символ борьбы с расизмом, сексизмом и прочими «измами», сыграло с девушками злую шутку.

Давайте скажем еще раз — никто не оспаривает достижений сестер Уильямс на теннисных кортах. 23 титула турниров «Большого шлема», выигранных Сереной, навсегда останутся в истории.

Но останется и кое-что другое — неумение достойно вести себя в отношении соперниц, постоянная спекуляция на теме расизма, использование запрещенных препаратов. Все это стало возможным не столько по вине самих сестер Уильямс, сколько по вине тех чиновников, которые решили превратить девушек в знамя своей борьбы во имя собственных интересов. Не секрет, что теннис на протяжении долго времени считался игрой, где чернокожие спортсмены менее успешны. Да что греха таить, он и сейчас таковым остается, и вовсе не потому, что кто-то специально ограничивает права представителей негритянской расы. Говорить об этом также смешно, как искать некий тайный заговор в преимуществе чернокожих бегунов над спортсменами европеоидной расы.

«Он будет наказан»: как Шамиля Тарпищева карали за шутку

Когда Серена и Винус стали блистать на кортах, общественники всеми силами старались рекламировать их успехи. Любое критическое замечание относительно стиля их игры подвергалось осуждению. Критику немедленно задавали вопрос в лоб: а вы, батенька, часом, не расист? Естественно, «подозреваемый» считал за лучшее отречься от своих слов. Этим дело не ограничилось. Сестры Уильямс, девушки чрезвычайно атлетичные, стали еще и знаменем борьбы с сексизмом. Даже незлобные шутки в их адрес международными чиновниками встречались в штыки.

Гуру российского тенниса Шамиль Тарпищев, произнесший однажды в эфире российского телеканала шутку о «братьях Уильямс», был немедленно подвергнут штрафу и дисквалификации.

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стейси Алластер тогда заявила: ««Заявления, сделанные Шамилем Тарпищевым на российском телевидении в отношении двух величайших спортсменок в истории женского тенниса, являются оскорбительными. Серена Уильямс и Винус Уильямс — рекордсменки на корте, а вне его — выдающиеся люди и удивительные образцы для подражания, которые так много сделали, чтобы вдохновить женщин и девочек во всем мире на достижение своей мечты. WTA была основана на принципах равенства и уважения. Винус и Серена воплощают все эти атрибуты. Шутки Тарпищева об их поле оскорбительны и вредны для тенниса. Его высказывания заслуживают того, чтобы быть осужденными, и он будет наказан».

Ей — можно

Дело даже не в шутке Тарпищева. Эпитеты, которыми госпожа Алластер наградила Серену и Винус Уильямс, приписывают им безупречность во всех сферах жизни. Но к в 2014 году, когда произошел инцидент с Тарпищевым, все прекрасно знали, что это неправда.

Любой, даже самый мелкий конфликт, Серена Уильямс пыталась перевести в плоскость расизма и сексизма. Даже если ни того, ни другого не было и в помине. В ходе многолетнего конфликта с Марией Шараповой Серена, пытаясь уколоть соперницу, выходила далеко за рамки приличий — ей все сходило с рук. Да и не только Шараповой доставалось.

В 2009 году Динара Сафина сместила Серену с первой строчки мирового рейтинга. Россиянка не сказала об Уильямс ни одного плохого слова, но Серена вылила на нее ведро помоев, заметив, что Сафина не выиграла столько крупных турниров, как она: ««Мы все знаем, кто настоящий номер один в мире. Честно говоря, это я лучшая в мире. Кто самый опасный для меня соперник? Пожалуй, я сама».

В том же 2009 году, играя в полуфинале Открытого чемпионата США против бельгийки Ким Клийстерс, Серена Уильямс, проигравшая очко из-за своей ошибке, пригрозила «запихнуть мяч в глотку судье». Матч Серена проиграла, получив вдобавок штраф в размере 82 500 долларов и условную дисквалификацию. Через два года на том же турнире Уильямс снова нахамила судье, причем женщине. Недовольная решением рефери Евы Асдераки, теннисистка заявила: «Вы меня ненавидите и некрасивы внутри». Даму с вот такими заявлениями в адрес всех вокруг глава WTA определила как «выдающегося человека и образец для подражания».

Этот допинг — у кого надо допинг

А в 2016 году выяснилось, что выдающиеся сестры принимают допинг. Хакерская группа «Fancy Bears», вскрыв переписку Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), представила публике документы, из которых следовало, что Винус и Серена в течение долгого времени принимали запрещенные препараты. Руководители ВАДА давали сестрам Уильямс «зеленый свет», обосновывая это тем, что чемпионки всего и вся постоянно болеют и хронически травмированы. Да, это те же чиновники, которые с наслаждением втаптывали в грязь Марию Шарапову за злосчастный мельдоний.

Но в последнее время Серена Уильямс пустилась во все тяжкие. 36-летняя спортсменка вернулась на корт после рождения ребенка. Поступок, достойный уважения, однако, вовсе не уникальный. Тем не менее, Серена буквально вынесла мозг рассказами о родах и материнстве спортивным журналистам. На каждой пресс-конференции Уильямс касается этой темы, словно роды проходят регулярно прямо во время матчей. К этим чудачествам старались относиться с пониманием. Но в июле 2018 года произошел новый скандал, связанный с допингом. К Уильямс прибыл допинг-офицер для взятия пробы, но не застал теннисистку. Это считается нарушением, но Серена не только не покаялась, но, наоборот — обвинила ВАДА в дискриминации.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmlNfbLlvbm/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmlNfbLlvbm/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmlNfbLlvbm/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-17T13:19:00+00:00">17 Авг 2018 в 6:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«И вновь этот день настал — день “случайных” проверок на допинг, которые в очередной раз прохожу именно я. Уже доказано, что меня тестируют чаще остальных спортсменов. Дискриминация? Думаю, да», — написала Серена Уильямс в соцсети.

Возможно, в этот момент у сотен российских спортсменов случился приступ истерического смеха. Но самое интересное, что и отсутствие на момент визита допинг-офицера, и очередной выпад в адрес ВАДА, сошли Серене Уильямс с рук.

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Все началось с пальца

8 сентября 2018 года Серена Уильямс встречалась в финале Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой. Публика ждала нового исторического триумфа от Серены, но все пошло не так. Наоми, которая годится Уильямс в дочери, проводила отличный матч. Прошло чуть больше получаса, а японка уже выиграла первый сет — 6:2. Было видно, что Серена находится во взвинченном состоянии. А вот втором гейме второго сета 47-летний судья Карлос Рамос вынес ей предупреждение — за то, что она обменивалась знаками с тренером, что запрещено правилами. Предупреждение в теннисе — это как желтая карточка в футболе. Но вместо того, чтобы успокоиться, Серена Уильямс пустилась в выяснения отношений с судьей.

«Если он показывает мне большой палец, это он меня воодушевляет. У нас с ним нет никакого кода. Я понимаю, что вы этого не знаете, поэтому говорю вам об этом. Это была не подсказка. Я не жульничаю ради победы. Я лучше проиграю. Это для информации», — заявила она.

Матч продолжился, но Уильямс снова и снова пускалась в беседы с судьей. Ее игре это никак не помогало. Серена вела в счете, но проиграла гейм на своей подаче. От ярости она разбила ракетку, и арбитр, четко следуя правилам, вынес ей второй предупреждение, записав очко сопернице. Уильямс снова сорвалась. Не оспаривая штрафа за сломанную ракетку, она вновь и вновь кричала, что штраф за подсказку был неправильным. Наоми Осака в это время была сосредоточена на игре, и вскоре повела во втором сете со счетом 4:3.

«Вы никогда во веки вечные больше не ступите на корт, где буду я»

В этот момент Серена потеряла остатки разума и приличий. «Я требую извинений. Вы никогда во веки вечные больше не ступите на корт, где буду я. Вы лжец. И вы должны передо мной извиниться. Должны передо мной извиниться. Я требую. Требую, чтобы вы извинились. Вы украли у меня очко. Вы еще и вор», — орала она на судью, при этом не забывая напоминать, что у нее есть дочь.

Больше всего многократная чемпионка напоминала быдловатую торговку с рынка. Карлос Рамос ждал, пока Серена успокоится, но ее уже было не остановить. Тогда последовало третье предупреждение, означающее, что теперь нарушительница будет наказана не на очко, а на целый гейм. Счет стал 5:3 в пользу японки — и судья строго следовал букве теннисного закона, который предписывает именно такие санкции. Дальше началось что-то неописуемое. Серена Уильямс закатила истерику, вызвала на корт главного судью чемпионата, которому доказывала, что с ней поступают несправедливо. Всей этой сценой она мастерски завела своих болельщиков, которые были уже готовы растерзать и судей, и устроителей турнира, и несчастную юную японку.

Мир тенниса не видел подобной мерзости с тех времен, как неадекватный фанат немки Штеффи Граф пырнул ножом прямо на корте ее главную соперницу Монику Селеш.

Надо отдать должное молодой Наоми Осаке — несмотря на отсутствие опыта таких финалов и подобного напряжения, она не сломалась под давлением трибун и истеричной соперницы, и довела матч до заслуженной победы.

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Победительница просит прощения

Но радость от первого в ее карьере титула «Большого шлема» была омрачена поведением зрителей. Часть публики демонстративно ушла с трибун, другая освистывала японку и рукоплескала новым репликам Серены Уильямс.

Наоми Осаку довели до слез. Она стала … просить прощения: «Я знаю, что вы все болели за нее, и простите, что так вышло. Я просто хочу сказать вам спасибо за то, что посмотрели матч». С барского плеча Серена решила проявить гуманизм, заявив зрителям: «Давайте отдадим должное и не будем свистеть, а со всем остальным разберемся потом».

Есть такое понятие — «круговая порука». Она срабатывает и сейчас. Несмотря ни на что, теннисные функционеры и звезды встают на защиту Серены Уильямс. Вот, например, что заявляет сербский теннисист Новак Джокович: «С моей точки зрения, судье не следовало доводить Серену до предела, особенно в финале турнира «Большого шлема». Он изменил ход матча. Это было необязательно. Мы все испытываем эмоции, особенно когда сражаемся за титул на турнире «Большого шлема».

При всем уважении к Джоковичу, это ложь. Никто Серену Уильямс не доводил. Просто долгие годы общими стараниями теннисного бомонда даме внушили ощущение вседозволенности, которое можно выразить в формуле «Все теннисистки равны, но сестры Уильямс равнее». И если юные теннисистки начнут брать с них пример, то очень скоро «королевский» вид спорта превратится в разборки в подворотне.