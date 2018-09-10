Минута позора всего тенниса. На корте все равны, но Серена Уильямс — равнее
Истерика, угрозы судьям, доведенная до слез соперница — звезда спорта показала себя очень плохим человеком.
Истерика, угрозы судьям, доведенная до слез соперница — звезда спорта показала себя очень плохим человеком.
Выдающийся спортсмен необязательно является достойным человеком — это известно давно. Далеко не все чемпионы, оставившие яркий след в истории спорта, умели оставаться людьми в обычной жизни.
История сестер Серены и Винус Уильямс — особый случай. Стремление определенных кругов превратить выдающихся теннисисток в символ борьбы с расизмом, сексизмом и прочими «измами», сыграло с девушками злую шутку.
Давайте скажем еще раз — никто не оспаривает достижений сестер Уильямс на теннисных кортах. 23 титула турниров «Большого шлема», выигранных Сереной, навсегда останутся в истории.
Но останется и
Когда Серена и Винус стали блистать на кортах, общественники всеми силами старались рекламировать их успехи. Любое критическое замечание относительно стиля их игры подвергалось осуждению. Критику немедленно задавали вопрос в лоб: а вы, батенька, часом, не расист? Естественно, «подозреваемый» считал за лучшее отречься от своих слов. Этим дело не ограничилось. Сестры Уильямс, девушки чрезвычайно атлетичные, стали еще и знаменем борьбы с сексизмом. Даже незлобные шутки в их адрес международными чиновниками встречались в штыки.
Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стейси Алластер тогда заявила: ««Заявления, сделанные Шамилем Тарпищевым на российском телевидении в отношении двух величайших спортсменок в истории женского тенниса, являются оскорбительными. Серена Уильямс и Винус Уильямс — рекордсменки на корте, а вне его — выдающиеся люди и удивительные образцы для подражания, которые так много сделали, чтобы вдохновить женщин и девочек во всем мире на достижение своей мечты. WTA была основана на принципах равенства и уважения. Винус и Серена воплощают все эти атрибуты. Шутки Тарпищева об их поле оскорбительны и вредны для тенниса. Его высказывания заслуживают того, чтобы быть осужденными, и он будет наказан».
Дело даже не в шутке Тарпищева. Эпитеты, которыми госпожа Алластер наградила Серену и Винус Уильямс, приписывают им безупречность во всех сферах жизни. Но к в 2014 году, когда произошел инцидент с Тарпищевым, все прекрасно знали, что это неправда.
В 2009 году Динара Сафина сместила Серену с первой строчки мирового рейтинга. Россиянка не сказала об Уильямс ни одного плохого слова, но Серена вылила на нее ведро помоев, заметив, что Сафина не выиграла столько крупных турниров, как она: ««Мы все знаем, кто настоящий номер один в мире. Честно говоря, это я лучшая в мире. Кто самый опасный для меня соперник? Пожалуй, я сама».
В том же 2009 году, играя в полуфинале Открытого чемпионата США против бельгийки Ким Клийстерс, Серена Уильямс, проигравшая очко
А в 2016 году выяснилось, что выдающиеся сестры принимают допинг. Хакерская группа «Fancy Bears», вскрыв переписку Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), представила публике документы, из которых следовало, что Винус и Серена в течение долгого времени принимали запрещенные препараты. Руководители ВАДА давали сестрам Уильямс «зеленый свет», обосновывая это тем, что чемпионки всего и вся постоянно болеют и хронически травмированы. Да, это те же чиновники, которые с наслаждением втаптывали в грязь Марию Шарапову за злосчастный мельдоний.
Но в последнее время Серена Уильямс пустилась во все тяжкие. 36-летняя спортсменка вернулась на корт после рождения ребенка. Поступок, достойный уважения, однако, вовсе не уникальный. Тем не менее, Серена буквально вынесла мозг рассказами о родах и материнстве спортивным журналистам. На каждой
«И вновь этот день настал — день “случайных” проверок на допинг, которые в очередной раз прохожу именно я. Уже доказано, что меня тестируют чаще остальных спортсменов. Дискриминация? Думаю, да», — написала Серена Уильямс в соцсети.
Возможно, в этот момент у сотен российских спортсменов случился приступ истерического смеха. Но самое интересное, что и отсутствие на момент визита
8 сентября 2018 года Серена Уильямс встречалась в финале Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой. Публика ждала нового исторического триумфа от Серены, но все пошло не так. Наоми, которая годится Уильямс в дочери, проводила отличный матч. Прошло чуть больше получаса, а японка уже выиграла первый сет — 6:2. Было видно, что Серена находится во взвинченном состоянии. А вот втором гейме второго сета 47-летний судья Карлос Рамос вынес ей предупреждение — за то, что она обменивалась знаками с тренером, что запрещено правилами. Предупреждение в теннисе — это как желтая карточка в футболе. Но вместо того, чтобы успокоиться, Серена Уильямс пустилась в выяснения отношений с судьей.
«Если он показывает мне большой палец, это он меня воодушевляет. У нас с ним нет никакого кода. Я понимаю, что вы этого не знаете, поэтому говорю вам об этом. Это была не подсказка. Я не жульничаю ради победы. Я лучше проиграю. Это для информации», — заявила она.
Матч продолжился, но Уильямс снова и снова пускалась в беседы с судьей. Ее игре это никак не помогало. Серена вела в счете, но проиграла гейм на своей подаче. От ярости она разбила ракетку, и арбитр, четко следуя правилам, вынес ей второй предупреждение, записав очко сопернице. Уильямс снова сорвалась. Не оспаривая штрафа за сломанную ракетку, она вновь и вновь кричала, что штраф за подсказку был неправильным. Наоми Осака в это время была сосредоточена на игре, и вскоре повела во втором сете со счетом 4:3.
В этот момент Серена потеряла остатки разума и приличий. «Я требую извинений. Вы никогда во веки вечные больше не ступите на корт, где буду я. Вы лжец. И вы должны передо мной извиниться. Должны передо мной извиниться. Я требую. Требую, чтобы вы извинились. Вы украли у меня очко. Вы еще и вор», — орала она на судью, при этом не забывая напоминать, что у нее есть дочь.
Больше всего многократная чемпионка напоминала быдловатую торговку с рынка. Карлос Рамос ждал, пока Серена успокоится, но ее уже было не остановить. Тогда последовало третье предупреждение, означающее, что теперь нарушительница будет наказана не на очко, а на целый гейм. Счет стал 5:3 в пользу японки — и судья строго следовал букве теннисного закона, который предписывает именно такие санкции. Дальше началось
Надо отдать должное молодой Наоми Осаке — несмотря на отсутствие опыта таких финалов и подобного напряжения, она не сломалась под давлением трибун и истеричной соперницы, и довела матч до заслуженной победы.
Но радость от первого в ее карьере титула «Большого шлема» была омрачена поведением зрителей. Часть публики демонстративно ушла с трибун, другая освистывала японку и рукоплескала новым репликам Серены Уильямс.
Наоми Осаку довели до слез. Она стала … просить прощения: «Я знаю, что вы все болели за нее, и простите, что так вышло. Я просто хочу сказать вам спасибо за то, что посмотрели матч». С барского плеча Серена решила проявить гуманизм, заявив зрителям: «Давайте отдадим должное и не будем свистеть, а со всем остальным разберемся потом».
Есть такое понятие — «круговая порука». Она срабатывает и сейчас. Несмотря ни на что, теннисные функционеры и звезды встают на защиту Серены Уильямс. Вот, например, что заявляет сербский теннисист Новак Джокович: «С моей точки зрения, судье не следовало доводить Серену до предела, особенно в финале турнира «Большого шлема». Он изменил ход матча. Это было необязательно. Мы все испытываем эмоции, особенно когда сражаемся за титул на турнире «Большого шлема».
При всем уважении к Джоковичу, это ложь. Никто Серену Уильямс не доводил. Просто долгие годы общими стараниями теннисного бомонда даме внушили ощущение вседозволенности, которое можно выразить в формуле «Все теннисистки равны, но сестры Уильямс равнее». И если юные теннисистки начнут брать с них пример, то очень скоро «королевский» вид спорта превратится в разборки в подворотне.
Андрей Сидорчик