Кербер завоевала путёвку на итоговый турнир WTA в Сингапуре

Матчи состоятся с 21 по 28 октября. В турнире примут участие спортсменки, которые по завершении сезона займут места с первого по восьмое в чемпионской гонке WTA.

«У меня осталось много воспоминаний о турнире в Сингапуре, особенно это касается 2016 года (Кербер дошла до финала, в котором уступила Доминике Цибулковой из Словакии — прим. “Чемпионата”). Для меня большая честь сыграть здесь в этом году. Очень рада вернуться и выступить перед великолепными болельщиками», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.