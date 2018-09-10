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19:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Кербер завоевала путёвку на итоговый турнир WTA в Сингапуре

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Сингапуре в одиночном разряде.

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Матчи состоятся с 21 по 28 октября. В турнире примут участие спортсменки, которые по завершении сезона займут места с первого по восьмое в чемпионской гонке WTA.

«У меня осталось много воспоминаний о турнире в Сингапуре, особенно это касается 2016 года (Кербер дошла до финала, в котором уступила Доминике Цибулковой из Словакии — прим. “Чемпионата”). Для меня большая честь сыграть здесь в этом году. Очень рада вернуться и выступить перед великолепными болельщиками», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.

Кербер — вторая теннисистка, которой удалось завоевать путёвку в Сингапур. Ранее на итоговый турнир WTA квалифицировалась первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

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