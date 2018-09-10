ITF сделала официальное заявление по конфликту Серены Уильямс с арбитром Рамосом

Осака одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Во второй партии судья на вышке Карлос Рамос снял с Серены гейм после третьего предупреждения.
«Карлос Рамос — один из наиболее опытных и уважаемых судей в теннисе. Его решения полностью соответствовали действующим правилам. Штрафной гейм для Серены Уильямс за три предупреждения был подтверждён со стороны US Open.
Безусловно, этот нашумевший и прискорбный инцидент должен спровоцировать обсуждения. Однако важно помнить, что Рамос выполнял обязанности в соответствии с утверждёнными правилами. Он всегда демонстрировал профессионализм и добросовестность, — говорится в сообщении.