ITF сделала официальное заявление по конфликту Серены Уильямс с арбитром Рамосом

Источник: Reuters

Осака одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Во второй партии судья на вышке Карлос Рамос снял с Серены гейм после третьего предупреждения.

«Карлос Рамос — один из наиболее опытных и уважаемых судей в теннисе. Его решения полностью соответствовали действующим правилам. Штрафной гейм для Серены Уильямс за три предупреждения был подтверждён со стороны US Open.