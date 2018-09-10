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10 сентября, источник: Чемпионат.com

ITF сделала официальное заявление по конфликту Серены Уильямс с арбитром Рамосом

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) опубликовала заявление относительно скандального инцидента, который произошёл в финале US Open в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.

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Источник: Reuters

Осака одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Во второй партии судья на вышке Карлос Рамос снял с Серены гейм после третьего предупреждения.

«Карлос Рамос — один из наиболее опытных и уважаемых судей в теннисе. Его решения полностью соответствовали действующим правилам. Штрафной гейм для Серены Уильямс за три предупреждения был подтверждён со стороны US Open.

Безусловно, этот нашумевший и прискорбный инцидент должен спровоцировать обсуждения. Однако важно помнить, что Рамос выполнял обязанности в соответствии с утверждёнными правилами. Он всегда демонстрировал профессионализм и добросовестность, — говорится в сообщении.

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