Кудерметова проиграла Пармантье в первом круге теннисного турнира в Квебеке

Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу французской теннисистки. Соперницы впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Во втором круге Пармантье, посеянная в Квебеке под восьмым номером, сыграет с американкой Кристиной Макхейл. Кудерметова номера посева не имела.

Российская спортсменка занимает 121-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом в текущем сезоне является победа на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в Иогокаме (Япония). Также она доходила до стадии четвертьфинала на турнире WTA в швейцарском Гштаде, где уступила француженке Эжени Бушар со счетом 5:7, 0:6.

Соревнования в Квебеке проводятся в закрытом помещении с 1993 года. До 2008 года турнир относился к третьей категории, а уже с 2009-го стал проводиться под эгидой WTA. Только голландка Бренда Шульц-Маккарти выигрывала его два раза (1995, 1997), остальные спортсменки побеждали здесь по одному разу.