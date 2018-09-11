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12:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Судьи могут бойкотировать матчи Серены Уильямс за оскорбления арбитра на US Open

ТАСС, 11 сентября. Теннисные арбитры рассматривают возможность бойкота матчей Серены Уильямс до тех пор, пока американская теннисистка не извинится перед судьей финала Открытого чемпионата США Карлосом Рамосом за оскорбления и обвинения в сексизме. Об этом сообщает издание Times.

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Источник: AFP 2018

Серена Уильямс в ночь на воскресенье проиграла в финале US Open 20-летней японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6. Во втором сете при счете 3:4 36-летняя американка вступила в долгий спор с арбитром Карлосом Рамосом, назвав его «вором», «лжецом» и обвинив того в предвзятости и сексизме, за что получила штрафной гейм. В итоге за свое поведение в матче Уильямс также была оштрафована на $17 тысяч.

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Позднее Уильямс вновь обвинила судью финала US Open в предвзятом отношении к теннисисткам. С мнением многократной победительницы турниров серии Большого шлема согласились Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA). На сторону судьи встала Международная федерация тенниса.

Как сообщил изданию анонимный источник, заявление теннисных организаций задело многих теннисных арбитров, у которых накопилось достаточно претензий к USTA, который организует Открытый чемпионат США. В частности, ранее ассоциация раскритиковала действие судьи в матче первого круга с участием француженки Ализе Корне, которая получила предупреждение за то, что сняла футболку. USTA после этого случая обвинила судью в предвзятом отношении к теннисисткам.

Арбитры уверены, что Рамос «был раскритикован лишь за то, что профессионально выполнял свою работу». В этой связи, по словам источника, всерьез рассматривается вариант бойкота.

Серену Уильямс оштрафовали за скандал на US Open
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