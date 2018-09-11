СМИ: Судьи могут бойкотировать матчи Серены Уильямс за оскорбления арбитра на US Open

Источник: AFP 2018

Серена Уильямс в ночь на воскресенье проиграла в финале US Open 20-летней японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6. Во втором сете при счете 3:4 36-летняя американка вступила в долгий спор с арбитром Карлосом Рамосом, назвав его «вором», «лжецом» и обвинив того в предвзятости и сексизме, за что получила штрафной гейм. В итоге за свое поведение в матче Уильямс также была оштрафована на $17 тысяч.

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Позднее Уильямс вновь обвинила судью финала US Open в предвзятом отношении к теннисисткам. С мнением многократной победительницы турниров серии Большого шлема согласились Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA). На сторону судьи встала Международная федерация тенниса.

Как сообщил изданию анонимный источник, заявление теннисных организаций задело многих теннисных арбитров, у которых накопилось достаточно претензий к USTA, который организует Открытый чемпионат США. В частности, ранее ассоциация раскритиковала действие судьи в матче первого круга с участием француженки Ализе Корне, которая получила предупреждение за то, что сняла футболку. USTA после этого случая обвинила судью в предвзятом отношении к теннисисткам.