Новак Джокович обошёл Роджера Федерера по количеству призовых за карьеру
Сербский теннисист Новак Джокович обошёл швейцарца Роджера Федерера по общей сумме призовых, заработанной за время профессиональной карьеры.
Сербский теннисист Новак Джокович обошёл швейцарца Роджера Федерера по общей сумме призовых, заработанной за время профессиональной карьеры.
За победу на US Open, завершившемся в минувший
Напомним, что в финале соревнований в Майами Джокович нанёс поражение аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро.