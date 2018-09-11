Новак Джокович обошёл Роджера Федерера по количеству призовых за карьеру

За победу на US Open, завершившемся в минувший уик-энд, Новак получил $3,800,000. Таким образом, общая сумма призовых выплат серба составляет $119,110,890. А сумма призовых швейцарца — $117,773,812.



Напомним, что в финале соревнований в Майами Джокович нанёс поражение аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро. ﻿