Серену поддержали официальные лица. И теперь ей… грозит судейский бойкот

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ПРЕДЫСТОРИЯ

Напомним, что Уильямс получила три предупреждения по ходу матча с Наоми Осакой от арбитра на вышке — португальца Карлоса Рамоса. Первое — за подсказки со стороны ее тренера Патрика Муратоглу (что запрещено на «Больших шлемах»).

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Второе — за разбитую ракетку, после чего Серену оштрафовали на одно очко. Третье — за грубость и угрозы в адрес самого Рамоса, что привело уже к штрафному гейму. В итоге Уильямс проиграла 2:6, 4:6. Карлоса увели под трибуны сразу после окончания матча (хотя он должен был принять участие в церемонии награждения). Сама Серена назвала произошедшее сексизмом, делая упор на том, что в мужском туре подобное случается постоянно, но никого за это геймами не наказывают…

Позднее организаторы US Open оштрафовали американку за ее поведение на 17 000 долларов. Для сравнения — здесь же, в Нью-Йорке, в прошлом году за оскорбление судьи итальянец Фабио Фонини получил штраф в 24 000 долларов и был дисквалифицирован с парного турнира (в одиночке он уже проиграл). Правда, Фабио тогда использовал вульгарные и нецензурные слова на итальянском в адрес женщины-судьи. Саму Серену в 2009-м после памятного полуфинала с Ким Клийстерс за фразу в отношении линейного арбитра «Я вобью этот мяч тебе в глотку» наказали не только штрафным очком на матчболе бельгийки (что привело к поражению Уильямс), но и суммой в 90 000 долларов.

Немного цифр. За выход в финал US Open-2018 Серена получила 1 850 000 долларов. Гонорар Карлоса Рамоса за работу на решающем матче составил… 500 долларов.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Итак, кто что говорил по поводу произошедшего?

Джеймс БЛЭЙК (бывшая 4-я ракетка мира, США)

— Признаюсь, я говорил более жесткие вещи. И меня не наказывали. Бывало, что давали «мягкое предупреждение» — когда судья сообщал, что если я не перестану, то предупреждение будет уже официальным. Думаю, Рамосу надо было поступить также. Обидно, что финал оказался испорчен подобной ситуацией.

Энди РОДДИК (чемпион US Open-2001, экс-первая ракетка мира, США)

— Когда после матча я назвал судейство худшим, которое когда-либо видел, то был неправ. Меня захлестнули эмоции. Но я считаю, что должен был возобладать здравый смысл. Рамос был вправе принять то решение, которое принял. Но во всем важен баланс и справедливость. А то получается, что по ходу турнира один из арбитров разве что не тренирует игрока по ходу матча (один из рефери успокаивал и призывал продолжить бороться австралийца Ника Кирьоса во втором раунде), а другой отбирает гейм за слово «Вор».

Марди ФИШ (бывшая 7-я ракетка мира, США)

— Безумный с точки зрения судейства турнир! И два очень спорных решения в женском финале. За ракетку — да, это было справедливо. Но за оскорбление? И за подсказку? Уверяю — все тренеры подсказывают своим игрокам. И если Серена сказала, что не видела этих жестов, и даже не знала, что делал Патрик, ей можно было поверить. Не стоило накалять ситуацию в таком матче.

Виктория АЗАРЕНКО (экс-первая ракетка мира, Белоруссия)

— Я согласна с Сереной. Будь это мужской матч, такого бы не случилось. Не случилось — и все тут.

Билли Джин КИНГ (четырехкратная чемпионка US Open, основательница WTA, США)

— Когда женщина ведет себя эмоционально, все говорят, то она истерит, и ее за это штрафуют. Когда мужчина ведет себя так же, то это называют «прямотой» и никаких последствий не бывает.

Спасибо Серене, что заострила внимание на таких двойных стандартах. Нужно, чтобы об этом говорило больше голосов.

Стив САЙМОН (глава WTA, США)

— Этот финал актуализировал вопрос о двойных стандартах при судействе мужских и женских матчей. WTA убеждена, что к выражениям эмоций в отношении спортсменов обоих полов должен применяться один уровень терпимости. Только в этом случае ни к кому из игроков не будет предвзятого отношения. Мы считаем, что в этом финале такое отношение было.

Катрина АДАМС (глава USTA — Ассоциации тенниса США)

— Судьи назначаются на финальный матч в качестве поощрения за хорошую работу на протяжении всего турнира. В этом плане назначение Рамоса абсолютно оправдано. Жаль, что в решающем матче все пошло не так, как должно было быть. Как сказала Серена — мужчины делают это постоянно. Прессуют судей и ничего не происходит. Возможно, она действительно немного перегнула палку, но это было в переходе, где она не рассчитывала попасть на камеру. Поведение Уильямс было за чертой, и Карлос решил, что когда она назвала его вором, то это — весомый повод для штрафа в один гейм. Однако судей называли хуже. Он мог сказать: слушай, давай-ка полегче. Мог попробовать ее «притушить». Думаю, с мужчиной он так бы и сделал. Но в данном случае мы этого не увидели. Получается, между мужчинами и женщинами в этом вопросе равенства нет. А оно должно быть.

Новак ДЖОКОВИЧ (трехкратный чемпион US Open, экс-первая ракетка мира, Сербия)

— Было много эмоций. Серена плакала. Наоми плакала. На это было тяжело смотреть. Я считаю, что судье на вышке не стоило доводить Уильямс до такого. Тем более — в финале «Большого шлема».

Он изменил ход матча, что было совершенно необязательно. Надо ведь понимать, что когда играешь такую важную встречу, эмоции часто зашкаливают. Однако я не согласен с мистером Саймоном (главой WTA), который сказал, что к мужчинам и женщинам в похожих ситуациях относятся по разному. Арбитр принимает решение исходя из конкретных событий, а не из того, какого пола игрок. Не вижу основания направлять дискуссию в это русло.

Официальное заявление Международной теннисной федерации (ITF)

— Карлос Рамос — один из самых уважаемых и опытных арбитров в теннисе. Он действовал в полном соответствии с правилами, чтобы подтверждено решением организаторов US Open оштрафовать Серену Уильямс за ее поведение. Мы понимаем, что произошедшее очень досадно и должно спровоцировать дискуссию. Но важно помнить, что мистер Рамос выполнил свою работу ответственно, профессионально и исключительно честно.

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ВОЗМОЖНЫЙ БОЙКОТ

Позиция руководства WTA и USTA, по сути поддержавших Серену и ее обвинения в сексизме в адрес Карлоса Рамоса, не осталась незамеченной судьями. Как пишет The Times, теннисные арбитры рассматривают возможность бойкота матчей Уильямс. Анонимный источник сообщил изданию, что в судейской среде сложилось впечатление, будто Рамоса «бросили на растерзание волкам просто за то, что он хорошо сделал свою работу и не захотел терпеть за это оскорбления». В настоящий момент рефери обсуждают возможные варианты развития событий. Одно из главных предложений — Уильямс должна извиниться перед Рамосом за то, что назвала его вором и лжецом. В противном случае арбитры могут отказаться обслуживать матчи с участием Серены.