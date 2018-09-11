Серена Уильямс: Я боролась за то, во что верю

«Что я скажу своей дочери, когда она вырастет и увидит эту запись? Скажу, что её мать боролась за то, во что верила. За то, что было правильно на тот момент. Иногда в нашей жизни случаются вещи, которые нам не нравятся, но нужно оставаться милостивым и смиренным. Думаю, из этой ситуации каждый может вынести урок.



Похожие эпизоды случались со мной на US Open ранее? Я не хочу об этом говорить, не хочу возвращаться в 2004 год или в 2009», — цитирует Серену Tennis World. ﻿