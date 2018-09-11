Виктория Азаренко получила приглашение выступить на престижном теннисном турнире в Токио

Источник: Reuters

Ранее экс-первая ракетка мира дважды доходила до полуфинала (2010 и 2011 годы) на этих соревнованиях. В Токио планируют приехать многие игроки, ведущие борьбу за попадание в итоговый турнир сезона.

Сетка турнира категории Premier рассчитана на 24 игрока и четыре победителя из квалификации. Первые четыре сеяные теннисистки пропускают первый круг. Победитель получает 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Турнир в Токио состоится с 17 по 23 сентября.