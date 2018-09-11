Текущие события
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан
Иран
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор0
Металлург Мг0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь1
Автомобилист3
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Палестина
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Северсталь
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея0
Чили0
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Эстония
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Беларусь
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Израиль
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Швейцария
Футбол. Сборные
13:20
Япония3
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
12.09
Колумбия
Аргентина
Футбол. Сборные
12.09
США
Мексика
Футбол. Сборные
12.09
Бразилия
Сальвадор
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор
Гватемала
Футбол. Сборные
12.09
Панама
Венесуэла
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
17:21 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко получила приглашение выступить на престижном теннисном турнире в Токио

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (61-й номер в рейтинге WTA) получила приглашение выступить в основной секте на престижном теннисном турнире в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее экс-первая ракетка мира дважды доходила до полуфинала (2010 и 2011 годы) на этих соревнованиях. В Токио планируют приехать многие игроки, ведущие борьбу за попадание в итоговый турнир сезона.

Сетка турнира категории Premier рассчитана на 24 игрока и четыре победителя из квалификации. Первые четыре сеяные теннисистки пропускают первый круг. Победитель получает 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Турнир в Токио состоится с 17 по 23 сентября.

Как сообщалось, Виктории Азаренко после выступления в Открытом чемпионате США, где она дошла до третьего круга, удалось улучшить свои позиции в рейтинге WTA, но на достигнутом минчанка останавливаться не намерена.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября
Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября
Сборная-киллер. Чехи уволили тренера после поражения от России
Манчини ужасно начал в сборной Италии. Пошли знакомые оправдания
Серену поддержали официальные лица. Ей грозит судейский бойкот
«Коламбус» может обменять Панарина и Бобровского
УЕФА создаст третий клубный турнир
В «Феррари» отказались от чемпиона. Райкконен ушел в «Заубер»
Украина запросила разрешение на переход российской биатлонистки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь