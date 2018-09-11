Вероятность участия Шараповой в SPb Ladies Trophy близка к 90%
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Олег Богатов. Вероятность того, что
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Олег Богатов. Вероятность того, что
Турнир состоится в
«Наша команда ведет переговоры с Марией Шараповой, — сказала по телефону Камельзон. — Вы знаете, что у нас за игроков отвечает известная в прошлом теннисистка, член директората турнира Ива Майоли. И достигнуто соглашение о том, что Мария выступит в
«Переговоры ведутся уже давно и близки к завершению», — добавила собеседница агентства.