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17:51 (мск), источник: Р-Спорт

Вероятность участия Шараповой в SPb Ladies Trophy близка к 90%

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Олег Богатов. Вероятность того, что экс-первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в соревновании WTA St. Petersburg Ladies Trophy, близка к 90%, окончательное решение будет принято в ближайшие дни, заявила РИА Новости директор турнира Наталия Камельзон.

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Источник: Reuters

Турнир состоится в Санкт-Петербурге в 2019 году. В нынешнем году он проходил в конце января-начале февраля.

«Наша команда ведет переговоры с Марией Шараповой, — сказала по телефону Камельзон. — Вы знаете, что у нас за игроков отвечает известная в прошлом теннисистка, член директората турнира Ива Майоли. И достигнуто соглашение о том, что Мария выступит в Санкт-Петербурге, уточняются условия ее участия в турнире. Вероятность того, что Шарапова примет участие в St. Petersburg Ladies Trophy, близка к 90%».

«Переговоры ведутся уже давно и близки к завершению», — добавила собеседница агентства.

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