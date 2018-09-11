Вероятность участия Шараповой в SPb Ladies Trophy близка к 90%

Турнир состоится в Санкт-Петербурге в 2019 году. В нынешнем году он проходил в конце января-начале февраля.

«Наша команда ведет переговоры с Марией Шараповой, — сказала по телефону Камельзон. — Вы знаете, что у нас за игроков отвечает известная в прошлом теннисистка, член директората турнира Ива Майоли. И достигнуто соглашение о том, что Мария выступит в Санкт-Петербурге, уточняются условия ее участия в турнире. Вероятность того, что Шарапова примет участие в St. Petersburg Ladies Trophy, близка к 90%».