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11:02 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала с Уильямс

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ведущие теннисные судьи на вышке рассматривают возможность создания профсоюза после инцидента в женском финале Открытого чемпионата США с участием американки Серены Уильямс, сообщает Guardian.

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Источник: Reuters

Уильямс в финале US Open уступила японке Наоми Осаке — 2:6, 4:6. Судья Карлос Рамос во втором сете оштрафовал Уильямс геймом в пользу соперницы за три нарушения правил: подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление — Серена Уильямс назвала Рамоса «грабителем» и «лжецом». Теннисистка была оштрафована на 17 тысяч долларов.

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Автор карикатуры на Серену Уильямс обвинен в расизме

Как отмечает издание, многие рефери недовольны тем, что Международная теннисная федерация (ITF) выступила в защиту Рамоса лишь спустя 48 часов после инцидента, а к этому времени Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA) поддержали Уильямс, также обвинившую судью в сексизме.

Условия контракта запрещают рефери делать публичные заявления, а их работодателями являются WTA, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), организаторы турниров Большого шлема, поэтому судьи избегают комментариев, опасаясь за свою работу.

«Судьи продолжают спрашивать: «А если мне доверили бы обслуживать матч в субботу? Есть чувство, что Карлоса бросили на произвол судьбы на два дня, и что никто не хочет вступаться за судей», — сказал высокопоставленный чиновник из судейского сообщества.

«У судей нет независимых организаций, отстаивающих их интересы, их нанимают руководящие органы мирового тенниса. Если общаться со СМИ запрещено, а эти структуры выступают против них, что им остается?» — задался вопросом источник.

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