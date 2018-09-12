СМИ: Теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала с Уильямс

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Уильямс в финале US Open уступила японке Наоми Осаке — 2:6, 4:6. Судья Карлос Рамос во втором сете оштрафовал Уильямс геймом в пользу соперницы за три нарушения правил: подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление — Серена Уильямс назвала Рамоса «грабителем» и «лжецом». Теннисистка была оштрафована на 17 тысяч долларов.

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Как отмечает издание, многие рефери недовольны тем, что Международная теннисная федерация (ITF) выступила в защиту Рамоса лишь спустя 48 часов после инцидента, а к этому времени Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA) поддержали Уильямс, также обвинившую судью в сексизме.

Условия контракта запрещают рефери делать публичные заявления, а их работодателями являются WTA, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), организаторы турниров Большого шлема, поэтому судьи избегают комментариев, опасаясь за свою работу.

«Судьи продолжают спрашивать: «А если мне доверили бы обслуживать матч в субботу? Есть чувство, что Карлоса бросили на произвол судьбы на два дня, и что никто не хочет вступаться за судей», — сказал высокопоставленный чиновник из судейского сообщества.