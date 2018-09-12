Арина Соболенко выбыла в первом круге представительного теннисного турнира в Квебеке

Несмотря на силовую подачу Арины, которая в Квебеке была посеяна под первым номером, ее соперница удачнее действовала на задней линии и допустила минимум ошибок в розыгрышах. Другая белорусская теннисистка — Ольга Говорцова успешно преодолела первый круг. Она обыграла американку Криcти Ан — 6:1, 6:4 и во втором круге встретится с победителем в противостоянии Наоми Броуди (Великобритания) и Петра Мартич (Хорватия).