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11:58 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко выбыла в первом круге представительного теннисного турнира в Квебеке

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко (20-й номер рейтинга WTA) выбыла в первом круге представительного теннисного турнира в Квебеке (Канада) с призовым фондом более $200 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Первая ракетка Беларуси в матче с представительницей США Варварой Лепченко уступила в двух партиях — 4:6, 6:7.

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Несмотря на силовую подачу Арины, которая в Квебеке была посеяна под первым номером, ее соперница удачнее действовала на задней линии и допустила минимум ошибок в розыгрышах. Другая белорусская теннисистка — Ольга Говорцова успешно преодолела первый круг. Она обыграла американку Криcти Ан — 6:1, 6:4 и во втором круге встретится с победителем в противостоянии Наоми Броуди (Великобритания) и Петра Мартич (Хорватия).

Лучшие белорусские теннисисты в составе мужской команды на этой неделе находятся в Москве. Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александр Згировский, Максим Мирный и Андрей Василевский готовятся к матчу Кубка Дэвиса в I группе Евро-Африканской зоны с командой России. Игры состоятся 14—15 сентября на Малой спортивной арене в «Лужниках».

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