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15:49 (мск), источник: Р-Спорт

Тарпищев: Лидеры сборной России в хорошем состоянии подходят к матчу Кубка Дэвиса

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Лидеры сборной России по теннису в хорошем состоянии подходят к матчу Кубка Дэвиса против команды Белоруссии, заявил капитан российской сборной, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Матч плей-офф первой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии состоится 14—15 сентября на МСА «Лужники» в Москве.

«Наши ребята приехали на эту игру раньше, чем на матч с Австралией. Прогнозы сейчас более оптимистичные. Но, увы, все они в разном состоянии, потихоньку все выправляют (свою форму). Мне очень понравился Карен Хачанов, он в хорошем состоянии сейчас. Есть некоторые шероховатости у Даниила Медведева. Состояние наших троих ведущих теннисистов оптимистичное. Будем думать, кого на какие игры выставит Белоруссия. А так все у нас могут сыграть», — сказал Тарпищев журналистам.

За сборную России на встречу с белорусами заявлены Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Евгений Карловский.

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