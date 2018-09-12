Тарпищев: Лидеры сборной России в хорошем состоянии подходят к матчу Кубка Дэвиса

«Наши ребята приехали на эту игру раньше, чем на матч с Австралией. Прогнозы сейчас более оптимистичные. Но, увы, все они в разном состоянии, потихоньку все выправляют (свою форму). Мне очень понравился Карен Хачанов, он в хорошем состоянии сейчас. Есть некоторые шероховатости у Даниила Медведева. Состояние наших троих ведущих теннисистов оптимистичное. Будем думать, кого на какие игры выставит Белоруссия. А так все у нас могут сыграть», — сказал Тарпищев журналистам.