Тарпищев обсудит изменение формата Кубка Дэвиса с главой ITF

Источник: РИА "Новости"

В августе делегаты съезда ITF проголосовали за изменение формата Кубка Дэвиса. Согласно новому формату, в квалификационном раунде примут участие 24 команды — они будут играть матчи дома и в гостях. 12 победителей обеспечат себе прямые путевки в финал Кубка Дэвиса и присоединятся к четырем полуфиналистам прошлого года. Еще две сборные получат специальные приглашения (wild card) — их обладатели будут оглашены до жеребьевки квалификационного раунда.

«У меня еще будет отдельная встреча в Буэнос-Айресе (на летних юношеских Олимпийских играх) с Дэвидом Хаггерти по изменению формата Кубка Дэвиса. Я был другого мнения по этому вопросу. Реформы должны были быть, но провести их надо было иначе. Думаю, что это не конец и это вынужденная мера. Кубок Дэвиса лишился за последнее время спонсоров. Оптимальный вариант изменения формата может быть другим, но с другой стороны, это жизненная необходимость. ITF пока в начале пути в этом вопросе», — сказал Тарпищев журналистам.