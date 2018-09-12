Тарпищев обсудит изменение формата Кубка Дэвиса с главой ITF

В августе делегаты съезда ITF проголосовали за изменение формата Кубка Дэвиса. Согласно новому формату, в квалификационном раунде примут участие 24 команды — они будут играть матчи дома и в гостях. 12 победителей обеспечат себе прямые путевки в финал Кубка Дэвиса и присоединятся к четырем полуфиналистам прошлого года. Еще две сборные получат специальные приглашения (wild card) — их обладатели будут оглашены до жеребьевки квалификационного раунда.
«У меня еще будет отдельная встреча в Буэнос-Айресе (на летних юношеских Олимпийских играх) с Дэвидом Хаггерти по изменению формата Кубка Дэвиса. Я был другого мнения по этому вопросу. Реформы должны были быть, но провести их надо было иначе. Думаю, что это не конец и это вынужденная мера. Кубок Дэвиса лишился за последнее время спонсоров. Оптимальный вариант изменения формата может быть другим, но с другой стороны, это жизненная необходимость. ITF пока в начале пути в этом вопросе», — сказал Тарпищев журналистам.
Финал Кубка Дэвиса по новому формату будет проходить в течение недели в одном месте. В финале 18 команд будут разделены на шесть групп. Каждый матч группового турнира будет состоять из трех игр — двух одиночных и одной парной. Игры будут проводиться из трех сетов. Победители групп и две лучшие команды из тех, что займут вторые места, выйдут в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Впоследствии по системе плей-офф они определят чемпиона.