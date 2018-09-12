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15:58 (мск), источник: Р-Спорт

Капитан сборной Белоруссии: Наши теннисисты адаптированы к стилю россиян

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Теннисисты сборной Белоруссии адаптированы к стилю игроков команды России, заявил капитан белорусской сборной Владимир Волчков.

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Источник: AP 2018

Матч плей-офф первой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии состоится 14—15 сентября на МСА «Лужники» в Москве.

«Российская сборная представлена всем цветом, ждем очень интересный матч. Выиграть этот матч — это для нас экспресс-шанс попасть (в Мировую группу). Высокая мера ответственности, когда команда играет дома. Дома и стены помогают, конечно. Российские ребята на бумаге сильнее нас. За исключением одного матча за последнее время российские теннисисты побеждали в очных встречах», — сказал Волчков журналистам.

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«Но наши ребята очень хорошо знают российских теннисистов, адаптированы к их стилю. Это очень важно. Нашим ребятам терять нечего. Двухдневный формат оставляет шансы нам. Посмотрим, как мы воспользуемся ими», — добавил капитан сборной Белоруссии.

За сборную Белоруссии на встречу с россиянами заявлены: Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александр Згировский, Максим Мирный, Андрей Василевский. Игры будут проходить на покрытии «хард».

«Фактор Мирного нам на руку, — отметил Волчков. — Никто не имеет такого опыта в паре из участников предстоящего матча. Чтобы Макс блистал, ему нужно хорошее подспорье в паре, важна тактика. Первый день многое покажет, будем смотреть, какими картами играть. Что касается покрытия, то это очень удачное покрытие для нас. Ребята многие у нас приехали из Нью-Йорка, играли только что на харде. В Москве классный корт, отличные условия, на харде можно показать теннис хорошего уровня».

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