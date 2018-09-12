Капитан сборной Белоруссии: Наши теннисисты адаптированы к стилю россиян
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Теннисисты сборной Белоруссии адаптированы к стилю игроков команды России, заявил капитан белорусской сборной Владимир Волчков.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Теннисисты сборной Белоруссии адаптированы к стилю игроков команды России, заявил капитан белорусской сборной Владимир Волчков.
Матч
«Российская сборная представлена всем цветом, ждем очень интересный матч. Выиграть этот матч — это для нас
«Но наши ребята очень хорошо знают российских теннисистов, адаптированы к их стилю. Это очень важно. Нашим ребятам терять нечего. Двухдневный формат оставляет шансы нам. Посмотрим, как мы воспользуемся ими», — добавил капитан сборной Белоруссии.
За сборную Белоруссии на встречу с россиянами заявлены: Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александр Згировский, Максим Мирный, Андрей Василевский. Игры будут проходить на покрытии «хард».
«Фактор Мирного нам на руку, — отметил Волчков. — Никто не имеет такого опыта в паре из участников предстоящего матча. Чтобы Макс блистал, ему нужно хорошее подспорье в паре, важна тактика. Первый день многое покажет, будем смотреть, какими картами играть. Что касается покрытия, то это очень удачное покрытие для нас. Ребята многие у нас приехали из