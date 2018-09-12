Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев1
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс4
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Адмирал1
Все события
Фоторепортажи
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Осака может подписать крупнейший спонсорский контракт в истории женского тенниса

Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака близка к подписанию нового контракта с Adidas, по которому будет получать $ 8.5 млн.

Наверх
Источник: AFP 2018

В случае подтверждения этой информации, Осака заключит самый крупный контракт в истории женского тенниса.

Стюарт Дуджид, занимающийся имиджевыми правами Наоми, заявил, что её маркетинговый потенциал невероятно велик.

«Моя компания долгое время сотрудничает с Кей Нисикори, поэтому нам прекрасно известен азиатский рынок. Наоми — скромная и застенчивая девушка. Ещё на Australian Open-2012 я понял, что её маркетинговый потенциал невероятен», — цитирует Дуджида The Times.

По итогам US Open Осака поднялась на 4-ю строчку в чемпионской гонке WTA и на 7-ю — в официальном рейтинге.

 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Русские гимнастки поразили всех своей красотой!
Сборная Бразилии добилась разгромной победы
«У Загитовой не горят глаза»: провал чемпионки
Почему Терри не в «Спартаке»
Победитель Емельяненко отстранен за любимый препарат Родченкова
Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчание
«То кулаком бью, то еще что»: Русские гимнастки опять круче всех
«Пусть выступают за Украину»: биатлонисткам РФ простили побег
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь