Осака может подписать крупнейший спонсорский контракт в истории женского тенниса

«Моя компания долгое время сотрудничает с Кей Нисикори, поэтому нам прекрасно известен азиатский рынок. Наоми — скромная и застенчивая девушка. Ещё на Australian Open-2012 я понял, что её маркетинговый потенциал невероятен», — цитирует Дуджида The Times.