Осака может подписать крупнейший спонсорский контракт в истории женского тенниса
Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака близка к подписанию нового контракта с Adidas, по которому будет получать $ 8.5 млн.
Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака близка к подписанию нового контракта с Adidas, по которому будет получать $ 8.5 млн.
В случае подтверждения этой информации, Осака заключит самый крупный контракт в истории женского тенниса.
Стюарт Дуджид, занимающийся имиджевыми правами Наоми, заявил, что её маркетинговый потенциал невероятно велик.
«Моя компания долгое время сотрудничает с Кей Нисикори, поэтому нам прекрасно известен азиатский рынок. Наоми — скромная и застенчивая девушка. Ещё на Australian Open-2012 я понял, что её маркетинговый потенциал невероятен», — цитирует Дуджида The Times.
По итогам US Open Осака поднялась на 4-ю строчку в чемпионской гонке WTA и на 7-ю — в официальном рейтинге.