Субхолдинг «Матч» покажет последний турнир в карьере российского теннисиста Южного

Источник: РИА "Новости"

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 17 по 23 сентября на стадионе «Сибур-Арена». Телеканал «Матч! Арена» покажет соревнования, также трансляции можно будет посмотреть на сайте «Матч ТВ» и в приложении «Матч! Клуб».

Читайте также Тарпищев хотел бы, чтобы Южный изменил решение о завершении карьеры

Ранее Южный объявил о том, что завершит карьеру в сентябре, после турнира в Санкт-Петербурге. В соревнованиях примут участие австриец Доминик Тим (8-я ракетка мира), итальянец Фабион Фоньини (13), Денис Шаповалов из Канады (34). Также на турнире сыграет первая ракетка России Карен Хачанов (25) и Даниил Медведев (35).

Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP, также завоевав девять трофеев в парном разряде. Южный дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).