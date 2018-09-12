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19:41 (мск), источник: ТАСС

Субхолдинг «Матч» покажет последний турнир в карьере российского теннисиста Южного

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Субхолдинг «Матч» покажет турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт- Петербурге, который станет заключительным в карьере российского теннисиста Михаила Южного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 17 по 23 сентября на стадионе «Сибур-Арена». Телеканал «Матч! Арена» покажет соревнования, также трансляции можно будет посмотреть на сайте «Матч ТВ» и в приложении «Матч! Клуб».

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Ранее Южный объявил о том, что завершит карьеру в сентябре, после турнира в Санкт-Петербурге. В соревнованиях примут участие австриец Доминик Тим (8-я ракетка мира), итальянец Фабион Фоньини (13), Денис Шаповалов из Канады (34). Также на турнире сыграет первая ракетка России Карен Хачанов (25) и Даниил Медведев (35).

Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP, также завоевав девять трофеев в парном разряде. Южный дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).

В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема. Лучший результат — полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010). Также россиянин доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008), Франции (2010) и на Уимблдоне (2012).

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