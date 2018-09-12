Белорусские теннисисты провели тренировку в Москве перед матчем Кубка Дэвиса
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты провели сегодня тренировку в Москве на Малой спортивной арене «Лужники» перед матчем Кубка Дэвиса I группы
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты провели сегодня тренировку в Москве на Малой спортивной арене «Лужники» перед матчем Кубка Дэвиса I группы
Капитаны команд провели
Капитан россиян Шамиль Тарпищев рассказал о хорошей готовности своих подопечных к предстоящему поединку. «Один из наших лидеров Карен Хачанов находится в хорошей форме, Даниил Медведев также способен сыграть на высоком уровне. Белорусская команда — опасный соперник. Видел матчи некоторых белорусских теннисистов, они показывают достойную игру. Плюс в команде есть Максим Мирный, чей опыт и мастерство помогают молодым теннисистам. Недооценивать соперника нельзя. На протяжении многих лет мы помогаем друг другу и поддерживаем друг друга. И считаем, что у нас одна школа тенниса и крепкие давние связи», — подчеркнул Шамиль Тарпищев.
Матч I группы
Белорусские и российские теннисисты ранее в Кубке Дэвиса встречались один раз. В феврале 2004 года в 1/8 финала Кубка Дэвиса Мировой группы на корте, установленном в минском Футбольном манеже, хозяева одолели гостей со счетом 3:2. Третий, победный, балл в копилку сборной принес Владимир Волчков, обыграв Михаила Южного со счетом 7:5, 6:2, 6:4.
Победитель матча