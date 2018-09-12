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20:49 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты провели тренировку в Москве перед матчем Кубка Дэвиса

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты провели сегодня тренировку в Москве на Малой спортивной арене «Лужники» перед матчем Кубка Дэвиса I группы Евро-Африканской зоны с командой России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации тенниса.

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Капитаны команд провели пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов. Главком гостей Владимир Волчков отметил, что его подопечные не являются фаворитами, но постараются оказать упорное сопротивление россиянам. «Корт и условия тренировок в Москве нас устраивают. Мы можем проводить полноценную предматчевую подготовку, не отвлекаясь ни на какие посторонние обстоятельства. Все теннисисты хорошо знают друг друга, поскольку многие из них тренируются на одних базах. Поэтому никаких сюрпризов мы не ожидаем и готовы к игре, дать бой», — отметил Владимир Волчков.

Капитан россиян Шамиль Тарпищев рассказал о хорошей готовности своих подопечных к предстоящему поединку. «Один из наших лидеров Карен Хачанов находится в хорошей форме, Даниил Медведев также способен сыграть на высоком уровне. Белорусская команда — опасный соперник. Видел матчи некоторых белорусских теннисистов, они показывают достойную игру. Плюс в команде есть Максим Мирный, чей опыт и мастерство помогают молодым теннисистам. Недооценивать соперника нельзя. На протяжении многих лет мы помогаем друг другу и поддерживаем друг друга. И считаем, что у нас одна школа тенниса и крепкие давние связи», — подчеркнул Шамиль Тарпищев.

Матч I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса состоится 14—15 сентября на Малой арене «Лужников». В белорусской команде в игре примут участие Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александр Згировский, Максим Мирный и Андрей Василевский.

Белорусские и российские теннисисты ранее в Кубке Дэвиса встречались один раз. В феврале 2004 года в 1/8 финала Кубка Дэвиса Мировой группы на корте, установленном в минском Футбольном манеже, хозяева одолели гостей со счетом 3:2. Третий, победный, балл в копилку сборной принес Владимир Волчков, обыграв Михаила Южного со счетом 7:5, 6:2, 6:4.

Победитель матча Россия-Беларусь сохранит место в I группе Евро-Африканской зоны и начнет сезон 2019 года с первого раунда, проигравшая команда в этом матче в октябре 2018 года будет бороться со сборной Словакии за сохранение прописки в группе.

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