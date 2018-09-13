Вавринка не сыграет на St. Petersburg Open — 2018

Источник: Reuters

Его место займёт 32-летний россиянин Иван Неделько.

В 2016 году Вавринка играл в финале St. Petersburg Open однако уступил немцу Александру Звереву, завоевавшему, на тот момент, первый трофей в карьере.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт на стадионе «СИБУР АРЕНА» с 16 по 23 сентября. Наибольшее количество титулов добыли Марат Сафин, Энди Маррей и Томас Юханссон — по 2.