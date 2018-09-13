Вавринка не сыграет на St. Petersburg Open — 2018
Швейцарец Стэн Вавринка отказался от выступлений на турнире в
Швейцарец Стэн Вавринка отказался от выступлений на турнире в
Его место займёт 32-летний россиянин Иван Неделько.
В 2016 году Вавринка играл в финале St. Petersburg Open однако уступил немцу Александру Звереву, завоевавшему, на тот момент, первый трофей в карьере.
Открытый чемпионат
Ранее «Чемпионат» знакомил своих читателей с составом участников соревнований. В их числе будут три россиянина — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев и восьмая ракетка мира Доминик Тим.