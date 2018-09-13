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10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Вавринка не сыграет на St. Petersburg Open — 2018

Швейцарец Стэн Вавринка отказался от выступлений на турнире в Санкт-Петербурге, в основную сетку которого попал благодаря «уайлд-кард».

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Источник: Reuters

Его место займёт 32-летний россиянин Иван Неделько.

В 2016 году Вавринка играл в финале St. Petersburg Open однако уступил немцу Александру Звереву, завоевавшему, на тот момент, первый трофей в карьере.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт на стадионе «СИБУР АРЕНА» с 16 по 23 сентября. Наибольшее количество титулов добыли Марат Сафин, Энди Маррей и Томас Юханссон — по 2.

Ранее «Чемпионат» знакомил своих читателей с составом участников соревнований. В их числе будут три россиянина — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев и восьмая ракетка мира Доминик Тим.

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