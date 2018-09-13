Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
12.09
Динамо Мн3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
12.09
СКАОТ4
Йокерит3
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Беларусь в Кубке Дэвиса

На Воробьёвых горах состоялась жеребьёвка матча первой региональной группы Кубка Дэвиса между сборными России и Беларуси.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

14 сентября первыми на корт выйдут Карен Хаванов и Егор Герасимов, затем сыграют Даниил Медведев и Илья Ивашко.

15 сентября сначала состоится парная встреча — Евгений Донской/Андрей Рублёв — Максим Мирный/Андрей Василевский, а затем пройдут одиночные поединки: Карен Хачанов — Илья Ивашко, Даниил Медведев — Егор Герасимов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Противостояние примет Малая спортивная арена «Лужники».

Победитель матча сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшее поражение во втором раунде, покинет группу I.

 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Русские гимнастки поразили всех своей красотой!
Кто будет играть в «Спартаке» вместо Терри?
Шипулин: С некоторыми решениями СБР я не согласен
Биатлонистов заставят стрелять по очереди. Изменения в правилах
ФИФА выступила против проведения игр Примеры в США
У российских баскетболистов сегодня важный отборочный матч ЧМ
Футболист сборной России пропустит две недели из-за травмы
Роналдо хочет арендовать игрока у мадридского «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь