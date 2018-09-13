Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Беларусь в Кубке Дэвиса
На Воробьёвых горах состоялась жеребьёвка матча первой региональной группы Кубка Дэвиса между сборными России и Беларуси.
На Воробьёвых горах состоялась жеребьёвка матча первой региональной группы Кубка Дэвиса между сборными России и Беларуси.
14 сентября первыми на корт выйдут Карен Хаванов и Егор Герасимов, затем сыграют Даниил Медведев и Илья Ивашко.
15 сентября сначала состоится парная встреча — Евгений Донской/Андрей Рублёв — Максим Мирный/Андрей Василевский, а затем пройдут одиночные поединки: Карен Хачанов — Илья Ивашко, Даниил Медведев — Егор Герасимов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Противостояние примет Малая спортивная арена «Лужники».
Победитель матча сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде