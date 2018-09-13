Глава USTA Адамс извинилась перед арбитром финала US Open 2018 Рамосом

Это случилось на жеребьёвке полуфинального матча Кубка Дэвиса Хорватия — США в Задаре, сообщает в «Твиттере» журналист AP Эндрю Дампф.

Во время финала US Open, в котором сыграли японка Наоми Осака и американка Серена Уильямс, у 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» возник конфликт с Рамосом. Теннисистка сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку.

При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено.