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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Не повторить 2004 год: Россия играет с Белоруссией

14—15 сентября в «Лужниках» пройдет матч Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии.

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Источник: AFP 2018

Для обеих команд предстоящая встреча — шанс удержаться в группе I, второй по значимости в старейшем командном теннисном турнире. А может быть, с учетом изменения формата Кубка Дэвиса и вне плана пойти на повышение. Проигравших же в октябре будет ждать еще один переходной матч со Словакией.

Из ЗАГСа на корт

В российской сборной сейчас собраны сильнейшие теннисисты страны. Они молоды, но очень сильны. И своей игрой заслуживают самых лестных отзывов. Карен Хачанов на недавнем US Open провел суперматч с Рафаэлем Надалем, заставив первую ракетку мира изрядно попотеть. После турнира в Нью-Йорке 22-летний москвич поднялся на высшее в карьере 25-е место в рейтинге ATP. По словам капитана российской команды Шамиля Тарпищева, вернувшись из Америки, Хачанов сохранил хорошую форму.

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Второй номер команды — Даниил Медведев — тоже был на US Open в третьем круге — и это его лучший результат на турнирах «Большого шлема». А до этого он выиграл свой второй титул на турнире ATP в Уинстон-Салеме. В его состоянии, как говорит Тарпищев, есть некоторые «шероховатости». Тем не менее, именно его капитан поставил играть второй одиночный поединок в пятницу. «Это наши первые два номера по рейтингу, так что все логично», — объяснил Тарпищев свой выбор.

К слову, именно Медведев, блестяще сыграв, принес России единственное очко в апрельском матче с Австрией, поражение в котором (1:3) не позволило нашей команде выйти в плей-офф Мировой группы.

Любопытно, что 12 сентября 22-летний теннисист сочетался браком со своей любимой девушкой, которая всегда очень эмоционально поддерживает его во время матчей с трибуны.

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Мирный еще в деле

Знаковая фигура в сборной Белоруссии — это Максим Мирный. Олимпийскому чемпиону в миксте уже 41 год, у него четверо детей, но он продолжает активно выступить на турнирах ATP и «Больших шлемах» в парном разряде и лишь недавно покинул топ-50 мирового рейтинга.

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Мирный и нынешний капитан команды Владимир Волчков входили в состав сборной Белоруссии, которая в феврале 2004 года сенсационно обыграла Россию в Минске со счетом 3:2. Тогда Мирный принес своей команде два очка в одиночке, дожав Марата Сафина со счетом 11:9 в решающей партии, а потом переиграв в трех сетах Игоря Андреева. Трое из четверых россиян, принимавших участие в том матче, давно завершили карьеру, а Мирный все играет.

Сейчас он, правда, заявлен только на парную комбинацию — вместе с Александром Василевским. А в одиночке геройствовать готовятся Илья Ивашко и Егор Герасимов.

Последний вместе с Хачановым и откроют в пятницу противостояние. Следом сыграют Медведев и Ивашко. Таков итог жеребьевки, состоявшейся в четверг на верхней станции московского фуникулера, «Воробьевых горах».

24-летний Ивашко — лидер белорусского мужского тенниса. Совсем недавно он добрался до третьего круга на «Мастерсе» в Торонто и вошел в первую сотню мирового рейтинга. К тому же, он является близким другом Хачанова — теннисисты долгое время вместе тренировались в Барселоне.

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«Соперников мы хорошо знаем, вместе играли на многих турнирах. А то, что буду играть в пятницу первым, никак не влияет. Мы готовы к любому старту», — заметил Хачанов.

У Ивашко Хачанов ведет 2:0 по личным встречам, но обе они состоялись достаточно давно — в 2015 и 2016 годах в Узбекистане. А с Герасимовым на турнирах под эгидой ATP или ITF пока ни разу не соперничал. 25-летний минчанин, которого тренирует лично капитан белорусской сборной Волчков, сейчас стоит в мировом рейтинге только 263-м. Но это не должно никого вводить в заблуждение. Сборная Австрии, приезжавшая в апреле в Москву без своего лидера Доминика Тима, тоже не имела в составе представителей топ-200, однако увезла из Москвы победу. Явно не собираются капитулировать и белорусы.

Нам предстоит интересный матч. Все ребята профессионально отнеслись к этой встрече, вовремя приехали и провели полноценный подготовительный период. Главное теперь — достойно сыграть.
Шамиль Тарпищев

Сравнивать своих нынешних игроков с командой-2004 Тарпищев отказался, сказав лишь, что счастлив, что у него такая молодая команда, чьи представители уже входят в мировую элиту."Так что смотрим на матч с оптимизмом, — заключил он.

Состав сборной России
Карен ХАЧАНОВ, Даниил МЕДВЕДЕВ, Андрей РУБЛЕВ, Евгений ДОНСКОЙ, Евгений КАРЛОВСКИЙ.

Расписание матча
14 сентября. 16.00. Хачанов — Герасимов, Медведев — Ивашко.
15 сентября. 14.00. Донской/Рублев — Мирный/Василевский, Хачанов — Ивашко, Медведев — Герасимов.

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