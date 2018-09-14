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20:29 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко обыграл Даниила Медведева и сравнял счет в матче Кубка Дэвиса Россия — Беларусь

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Ивашко обыграл Даниила Медведева со счетом 7:6, 6:4 и сравнял счет в матче плей-офф I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между командами Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусский теннисист уже на старте первой партии сделал брейк на подаче Даниила Медведева и повел со счетом 3:1. Однако избежать напряженной концовке сета не удалось. Российский теннисист результативно действовал в защите и при ударах на задней линии.

Во второй партии Илья Ивашко перехватил инициативу при счете 3:3. Белорус справился с подачей соперника, а затем уверенно провел концовку.

Ранее Карен Хачанов одолел Егора Герасимова — 7:6, 6:3. После первого игрового дня матча Кубка Дэвиса Россия — Беларусь счет равный — 1:1.

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