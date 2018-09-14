Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д0
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца2
Ренн1
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь1
Йокерит4
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА2
Спартак1
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн1
Сочи3
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив1
Динамо1
Футбол. Зарубежный
19:00
Десна1
Арсенал К0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават ЮлаевБ4
Ак Барс5
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур0
Адмирал2
Все события
Фоторепортажи
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
8Россия разгромила Чехию в Ростове-на-Дону
20:21 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Медведев проиграл белорусу Ивашко во второй игре матча Кубка Дэвиса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл белорусу Илье Ивашко во второй игре матча первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. Соревнования проходят на Малой спортивной арене «Лужники».

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусского спортсмена.

Счет в матче стал равным — 1−1. В субботу в парном матче россияне Евгений Донской и Андрей Рублев встретятся с Максимом Мирным и Андреем Василевским. Карен Хачанов в субботу встретится с Ивашко, а Медведев — с Егором Герасимовым.

Читайте также
Не повторить 2004 год: Россия играет с Белоруссией

Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). При этом проигравшая сборная не потеряет шансов сохранить прописку в дивизионе. Проигравшая команда во втором раунде плей-офф поборется за это право с командой Словакии. В случае поражения в матче со словаками россияне или белорусы отправятся уровнем ниже — во вторую группу.

В 2017 году мужская сборная России выступала в Мировой группе, но сначала в матче первого раунда проиграла сербам, а во встрече плей-офф за право остаться в элитном дивизионе уступила венграм. В марте текущего года россияне проиграли встречу, дающую возможность сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу, команде Австрии в рамках второго дивизиона Европейско-африканской зоны.

 До этой бесстрашной девочки такое в женском катании не исполнял никто
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Смолов пропустит матч с «Галатасараем» из-за дисквалификации
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», уступая по ходу встречи 1:4
Переводчик Панарина «упростил» важное заявление хоккеиста
Комитет WADA рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА
«Локомотив» играет с «Динамо» в РПЛ (трансляция)
СМИ: Даниил Квят уведомил «Феррари» об уходе из команды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь