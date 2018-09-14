Россиянин Медведев проиграл белорусу Ивашко во второй игре матча Кубка Дэвиса
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл белорусу Илье Ивашко во второй игре матча первого раунда
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл белорусу Илье Ивашко во второй игре матча первого раунда
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусского спортсмена.
Счет в матче стал равным — 1−1. В субботу в парном матче россияне Евгений Донской и Андрей Рублев встретятся с Максимом Мирным и Андреем Василевским. Карен Хачанов в субботу встретится с Ивашко, а Медведев — с Егором Герасимовым.
Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе
В 2017 году мужская сборная России выступала в Мировой группе, но сначала в матче первого раунда проиграла сербам, а во встрече