Россиянин Медведев проиграл белорусу Ивашко во второй игре матча Кубка Дэвиса

Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусского спортсмена.

Счет в матче стал равным — 1−1. В субботу в парном матче россияне Евгений Донской и Андрей Рублев встретятся с Максимом Мирным и Андреем Василевским. Карен Хачанов в субботу встретится с Ивашко, а Медведев — с Егором Герасимовым.

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Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). При этом проигравшая сборная не потеряет шансов сохранить прописку в дивизионе. Проигравшая команда во втором раунде плей-офф поборется за это право с командой Словакии. В случае поражения в матче со словаками россияне или белорусы отправятся уровнем ниже — во вторую группу.