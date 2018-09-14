Медведев: Белорусы болели сплоченнее, это им помогло

Источник: РИА "Новости"

Россиянин посетовал на неудачную подачу и отметил поддержку гостевых болельщиков.

«План заключался в том, чтобы навязать свою игру, варьировать её. Это не получилось, соперник навязал мне свою игру, он сыграл лучше и победил. Не было сегодня полной уверенности в своей подаче. И это странно, учитывая, что на тренировке всё было хорошо.

Не думаю, что проблема была с акклиматизацией. Но покрытие и закрытый хард… да. Я сыграл в Америке пять турниров подряд, дома тренировался всего дней шесть. Думал, что готов играть на 100%, но оказалось, что был готов на 90−95%. Этого не хватило для победы.

Немного не хватило поддержки болельщиков. Тот фанат, который один кричал «Россия-Россия», мешал остальным. Они не хотели выглядеть тоже не слишком умно, как и он.

Белорусы болели лучше. Это — не упрёк в сторону наших болельщиков, а упрёк — тому болельщику, который мешал. За белорусов болели лучше и сплочённее, что помогло им, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.