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22:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев: Белорусы болели сплоченнее, это им помогло

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от белоруса Ильи Ивашко (6:7 (2:6), 4:6) в матче плей-аута 1-й группы Кубка Дэвиса.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин посетовал на неудачную подачу и отметил поддержку гостевых болельщиков.

«План заключался в том, чтобы навязать свою игру, варьировать её. Это не получилось, соперник навязал мне свою игру, он сыграл лучше и победил. Не было сегодня полной уверенности в своей подаче. И это странно, учитывая, что на тренировке всё было хорошо.

Не думаю, что проблема была с акклиматизацией. Но покрытие и закрытый хард… да. Я сыграл в Америке пять турниров подряд, дома тренировался всего дней шесть. Думал, что готов играть на 100%, но оказалось, что был готов на 90−95%. Этого не хватило для победы.

Немного не хватило поддержки болельщиков. Тот фанат, который один кричал «Россия-Россия», мешал остальным. Они не хотели выглядеть тоже не слишком умно, как и он.

Белорусы болели лучше. Это — не упрёк в сторону наших болельщиков, а упрёк — тому болельщику, который мешал. За белорусов болели лучше и сплочённее, что помогло им, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В первом матче Карен Хачанов обыграл Егора Герасимова со счётом 7:6 (6:4), 6:3.

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