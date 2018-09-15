Арина Соболенко победила в номинации «Прорыв месяца» по версии WTA

В голосовании первая ракетка Беларуси опередила Анастасию Севастову из Латвии и украинку Лесю Цуренко.
В прошлом месяце Арина Соболенко добилась победы на представительном турнире в Нью-Хейвене, обыграв игроков первой десятки рейтинга, а на открытом чемпионате США дошла до 1/8 финала, где проиграла Наоми Осаке.
Японская теннисистка благодаря сенсационной победе на US Open признана игроком августа по версии WTA.
Благодаря успешному выступлению Арина Соболенко занимает 20-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации.