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13:41 (мск), источник: ТАСС

Хачанов заменил Донского в парном матче Кубка Дэвиса с командой Белоруссии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов сыграет в паре с Андреем Рублевым в матче Кубка Дэвиса со сборной Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

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Источник: РИА "Новости"

Хачанов заменил в составе российской команды Евгения Донского. Причины замены не сообщаются.

Встреча Хачанов/Рублев — Максим Мирный/Андрей Василевский состоится 15 сентября, начало — 14:00 мск.

Матч первого раунда плей-офф первой группы Европейско- африканской зоны Кубка Дэвиса Россия- Белоруссия проходит на Малой спортивной арене «Лужники» в Москве. На данный момент счет 1−1.

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