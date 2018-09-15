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14:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Авторитетный судья высказался против Серены Уильямс

Боб Кристиансон, судивший 38 розыгрышей US Open подряд, потребовал извинений от американской теннисистки Серены Уильямс. Слова 67-летнего рефери приводит портал Tennis365.

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Источник: Reuters

«Мы ждем извинений от Серены. Если мы их не получим, то, возможно, бойкотируем ее следующий матч. Мы никогда не сталкивались с необходимостью делать это, но сейчас судьи запуганы. Они обеспокоены тем, что случилось с Карлосом Рамосом, и думают, что-то может произойти и с ними», — заявил Кристиансон.

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По его словам, судьи не имеют официальных представителей или адвокатов, также они не могут разговаривать с прессой без разрешения. «Так что у нас нет способа выражать свое мнение. Мы полностью обезоружены», — подчеркнул судья. Также он сказал, что действия Рамоса в финале US Open не были связаны с сексизмом, в чем его обвинила Уильямс.

В ходе финального матча Открытого чемпионата США Уильямс была наказана за подсказки от тренера. В попытке убедить рефери на вышке Карлоса Рамоса в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, назвала вором и обвинила в сексизме. В итоге теннисистка была оштрафована на один гейм и проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.

После этого, по сообщениям СМИ, ведущие теннисные судьи задумались о бойкоте матчей с участием Уильямс. Также они рассматривали возможность создания профсоюзов.

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