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16:00 (мск), источник: ТАСС

Белорусы вышли вперед в счете в матче Кубка Дэвиса по теннису с командой России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев проиграли белорусам Максиму Мирному и Андрею Василевскому в парной игре матча первого раунда плей- офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. Соревнования проходят на Малой спортивной арене «Лужники».

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Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу белорусских спортсменов.

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Счет в матче стал 2−1 в пользу сборной Белоруссии. Позднее в субботу Хачанов встретится с Ильей Ивашко, а Медведев — с Егором Герасимовым. Белорусам для победы в матче достаточно выиграть один поединок.

Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). При этом проигравшая сборная не потеряет шансов сохранить прописку в дивизионе. Проигравшая команда во втором раунде плей-офф поборется за это право с командой Словакии. В случае поражения в матче со словаками россияне или белорусы отправятся уровнем ниже — во вторую группу.

В 2017 году мужская сборная России выступала в Мировой группе, но сначала в матче первого раунда проиграла сербам, а во встрече плей-офф за право остаться в элитном дивизионе уступила венграм. В марте текущего года россияне проиграли встречу, дающую возможность сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу, команде Австрии в рамках второго дивизиона Европейско-африканской зоны.

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