Белорусы вышли вперед в счете в матче Кубка Дэвиса по теннису с командой России

Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу белорусских спортсменов.

Читайте также Илья Ивашко обыграл Даниила Медведева и сравнял счет в матче Кубка Дэвиса Россия — Беларусь

Счет в матче стал 2−1 в пользу сборной Белоруссии. Позднее в субботу Хачанов встретится с Ильей Ивашко, а Медведев — с Егором Герасимовым. Белорусам для победы в матче достаточно выиграть один поединок.

Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). При этом проигравшая сборная не потеряет шансов сохранить прописку в дивизионе. Проигравшая команда во втором раунде плей-офф поборется за это право с командой Словакии. В случае поражения в матче со словаками россияне или белорусы отправятся уровнем ниже — во вторую группу.