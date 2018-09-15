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17:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сравняла счет в матче Кубка Дэвиса с командой Белоруссии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов одержал победу над белорусом Ильей Ивашко в четвертой игре матча первого раунда плей-офф первой группы Европейско- африканской зоны Кубка Дэвиса. Соревнования проходят на Малой спортивной арене «Лужники».

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Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина, который является первой ракеткой России.

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Счет в матче стал равным — 2−2. Позднее в субботу в заключительной игре россиянин Даниил Медведев встретится с белорусом Егором Герасимовым.

Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). При этом проигравшая сборная не потеряет шансов сохранить прописку в дивизионе. Проигравшая команда во втором раунде плей-офф поборется за это право с командой Словакии. В случае поражения в матче со словаками россияне или белорусы отправятся уровнем ниже — во вторую группу.

В 2017 году мужская сборная России выступала в Мировой группе, но сначала в матче первого раунда проиграла сербам, а во встрече плей-офф за право остаться в элитном дивизионе уступила венграм. В марте текущего года россияне проиграли встречу, дающую возможность сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу, команде Австрии в рамках второго дивизиона Европейско-африканской зоны.

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