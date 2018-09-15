Сборная России сравняла счет в матче Кубка Дэвиса с командой Белоруссии
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов одержал победу над белорусом Ильей Ивашко в четвертой игре матча первого раунда
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов одержал победу над белорусом Ильей Ивашко в четвертой игре матча первого раунда
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина, который является первой ракеткой России.
Счет в матче стал равным — 2−2. Позднее в субботу в заключительной игре россиянин Даниил Медведев встретится с белорусом Егором Герасимовым.
Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе
В 2017 году мужская сборная России выступала в Мировой группе, но сначала в матче первого раунда проиграла сербам, а во встрече