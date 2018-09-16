«Настоящие мужчины». Россия выиграла в Кубке Дэвиса впервые за два года

Источник: РИА "Новости"

Сборная России одержала первую победу в Кубке Дэвиса с сентября 2016-го и сохранила место в группе I. В субботу в решающем поединке Даниил Медведев переиграл Егора Герасимова — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Кубок Дэвиса. 1-я группа. Плей-офф.

Россия — Белоруссия — 3:2

Даниил Медведев — Егор Герасимов — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3​

Карен Хачанов — Илья Ивашко — 6:2, 6:4

Карен Хачанов/Андрей Рублев — Максим Мирный/Андрей Василевский — 5:7, 3:6

Пятница

Карен Хачанов — Егор Герасимов — 7:6, 6:3

Даниил Медведев — Илья Ивашко — 6:7, 4:6​.

После того, как в пятницу все сложилось немного не так, как можно было предполагать — Даниил Медведев проиграл Илье Ивашко, и счет в матче стал 1:1 — капитан сборной России пошел на перестановки. Вместо Евгения Донского выпустил в паре с Андреем Рублевым Карена Хачанова. Рублев и Хачанов играли в дуэте с юниорских лет, а в этом году дошли до финала крупного «Мастерса» в Майами.

Для соперников этот вариант оказался вполне ожидаемым, но в то же время не совсем тем, к чему они готовились.

— Андрей и Карен в этом году успешно выступили в Майами. И потом, Хачанов сейчас в очень хорошей форме. Не использовать его в паре было бы нерационально, — объяснил Максим Мирный.

Сам Мирный на другой половине сетки представлял собой по-настоящему грозную силу. В своей карьере он выиграл шесть турниров «Большого шлема» в паре, еще четыре в миксте и золотую медаль Олимпиады-2012 в смешанном разряде вместе с Викторией Азаренко. Опыт, по словам самого 41-летнего теннисиста, здорово помогает ему в матчах вроде субботнего.

Россияне сходу повели 2:0, взяв подачу Василевского, и имели четыре брейк-пойнта на подаче Мирного, но опытного мастера дважды выручила подача и еще по разу ошиблись россияне. А потом свою подачу отдал Рублев, и счет стал равным — 2:2. Белорусы вновь брейканули Андрея при 6:5, и первая партия осталась за ними — 7:5. Во втором сете гости шанса зацепиться оппонентам не давали, а у Рублева вновь возникали сложности. В восьмом гейме он допустил две двойные, и это, по сути, предопределило исход встречи. Потому что хоть в следующем гейме россияне и заработали брейк-пойнт, реализовать его белорусы не позволили. Мирный и Василевский праздновали победу и вывели свою команду вперед — 2:1.

Карену Хачанову ничего не оставалось кроме как возвращаться на корт в одиночном поединке и разрывать Илью Ивашко. Что он, в общем-то, и сделал.

«Я понимал, что от этой встречи зависит, будем мы продолжать бороться дальше или нет. Поэтому настроился и вышел на корт очень уверенным. Показал хороший теннис», — сказал он после поединка.

За матч лидер сборной России исполнил 10 эйсов и выиграл 84 процента очков на первом мяче (а в первом сете этот показатель и вовсе составлял 92). Он отдал на своей подаче всего восемь очков и не подарил ни единого брейк-пойнта. В первом сете Ивашко вообще мало что мог противопоставить оппоненту. Второй получился поупорнее, но все равно преимущество Хачанова было очевидным. Он сделал ранний брейк, а при 5:3 получил первый матчбол на приеме. Там здорово сыграл белорус, но уж лично подавая на матч, россиянин не дрогнул — реализовал первый же матчбол благодаря пушечному вводу мяча.

Судьба всего матча оказалась в руках Даниила Медведева. Капитан решил не менять его ни на Андрея Рублева, оставившего не лучшее впечатление в парной комбинации, ни на Евгения Донского. Хотя ясности по этому вопросу не было до последнего. Медведев проводил четвертый матч за сборную России, но решающих поединков до этого пока не играл. А его соперник, Егор Герасимов, еще накануне показал, что уровень его игры не соответствует занимаемому им 263-му месту в мировом рейтинге. Просто он много потерял, пока залечивал травмы.

За первый сет Медведев успел поспорить с арбитром, дважды отыграться с 0:30 на своей подаче, не реализовать брейк-пойнт и несколько раз впечатлить грамотно выбранными и красивыми завершающими ударами. Герасимов же, как и накануне, здорово подавал и шел к сетке.

На тай-брейке россиянин повел 4:1, позволил оппоненту сравнять счет, но со счета 4:4 три очка остались за ним. Прекрасным обводящим он заработал сетбол, а ошибка соперника позволила его реализовать — 7:6 (7:4). Обернуться в двух партиях Даниилу не удалось. Не реализовав двойной брейк-пойнт в стартовом гейме, в четвертом он, допустив три грубые ошибки, отдал свою подачу. Получив преимущество, белорусский теннисист довел партию до победы — 6:3.

— Честно говоря, после второго сета, когда соперник обстучал все линии, я думал: «Наверное, это не мой день, и я не смогу выиграть». Но знал, что нужно бороться до последнего мяча за команду, за зрителей, которые сегодня очень классно поддерживали и просто рад, что сумел победить и добыть это очко, — сказал Медведев после матча.

В третьем сете шла упорная и немного нервная борьба в каждом гейме. Организованные белорусские болельщики на трибунах даже превосходили хозяев, и Даниил едва ли не после каждого розыгрыша призывал своих пошуметь. А болельщик, расстроивший россиянина накануне, молчал.

Не без труда удержав свою подачу в пятом гейме, в шестом Медведев сделал важнейший брейк. Герасимов помог своими ошибками, в том числе двойной на брейк-пойнте. Вскоре вторая ракетка России уже вел 5:2, и тут уж публика включилась по полной. Подавая при 5:3, Даниил выглядел очень собранным и реализовал первый же матчбол.

«Настоящий мужчина, — сказал о нем Шамиль Тарпищев сразу же в интервью у корта. — Я благодарен всей команде, в первую очередь за то, что каждый бился до конца. Именно так и куются будущие победы».

А Медведев, отвечая на вопрос о том, кому посвятит столь важную победу, сказал: «Моей семьей, родителям, сестрам, моей жене, которая присутствует здесь, и, конечно, команде. Если бы не Карен, который принес два очка, никакого успеха не было бы».

Сборная России прервала серию из трех поражений подряд (от Сербии, Венгрии и Австрии) и сохранила за собой место в группе I — втором по значимости дивизионе Кубка Дэвиса. И при определенном раскладе, с учетом переформатирования старейшего командного турнира, уже в следующем году может сыграть в элите.