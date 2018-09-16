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15:57 (мск), источник: Прессбол

Кубок Дэвиса. Дай пять! Почему матч Россия — Беларусь завершился именно так

Pressball.by итожит противостояние, в котором белорусы были очень близки ко второй исторической победе над командой России в Кубке Дэвиса, и обращает внимание на факторы, которые обеспечили минимальную победу хозяев.

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Источник: Прессбол

Карен Хачанов

Ему 22, и он главная надежда России в мужском теннисе. В предварявших матч раскладах именно Карену отводилась роль локомотива, который должен был тянуть тарпищевцев к победе. С задачей молодой парень справился. Российский капитан задействовал Хачанова по максиму — тот сыграл три игры, в которых добыл два очка в командную копилку в соперничестве с Ивашко и Герасимовым. Неудачным оказался парный матч, где напарником Хачанова выступил Рублев. Андрей, прямо скажем, проваливает вторую половину сезона, ему не удалось преобразиться и в сражении за страну. Все три брейка белорусская пара Мирный/Василевский сделала именно на подаче рыжего тезки знаменитого иконописца.

Максим Мирный

Ветерана никто бы не осудил, прими он, многолетний лидер, решение прекратить выступления в Кубке Дэвиса. Но и в 41 он по-прежнему в строю и помогает команде бороться за результат. Третья игра противостояния, которая решала, какая из команд будет иметь преимущество в счете перед одиночными матчами, прошла при полном превосходстве нашего дуэта. Заслугу Мирного в этом трудно переоценить. Он подсказывал молодому Василевскому, подбадривал того в сложные моменты на его подаче, кричал аут, призывая пропустить мяч, когда рука Андрея тянулась к игре с лету и, что не менее важно, был безупречен, когда надо было подавать самому. Белорусы повели 2:1 и имели основания надеяться на благоприятный исход.

Даниил Медведев

Шанс команды Волчкова был в том, что у россиян не оказалось надежного второго номера. Логично, что из Карловского, Донского, Рублева и Медведева Тарпищев выбрал последнего, хотя в этом сезоне Даниил не производит впечатления стабильного теннисиста. Начав год с победы в Сиднее, Медведев затоптался на месте — его игра оставляла ощущение некой косолапости и удивительной неуклюжести. У бывшего студента МГИМО, который в свое время сделал выбор в пользу тенниса, не всегда получается пользоваться своими интеллектуальными способностями на корте. Чаще бывает так, что россиянин заводит себя настолько, что просто не способен контролировать события на корте, и тогда проигрывает очко за очком, гейм за геймом. Именно так Медведев проводил большую часть сезона — именно это его подвело и в противостоянии с Ивашко.

Илья Ивашко и Егор Герасимов

Наши лидеры 2018-й год также не могут занести себе в актив. Если в прошлом сезоне можно было отметить положительную динамику роста обоих спортсменов, то сейчас сложно судить, на что каждый из них способен в будущем. Тем не менее, здесь и сейчас, в рамках сражения за сборную с довольно принципиальным соперником, в окружении Мирного и Волчкова, нельзя было позволить себе сыграть плохо, спустя рукава. Они и не позволили. И Илья, довольно легко расправившийся с Медведевым, и Егор, сохранивший интригу до решающего сета пятого матча, были хороши в главном — в желании бороться. Чего не хватило Герасимову, чтобы добыть решающее очко? Мастерства, спокойствия, домашних трибун? Непонятно и неважно, в общем. Важно другое: белорусский мужской теннис нынче скорее жив, чем мертв.

День Сурка

Год назад, когда белорусы вели борьбу со швейцарцами за попадание в Мировую Группу, матч складывался по аналогичному сценарию. Первый день закончился со счетом 1:1, после парного поединка наши парни вышли вперед, но в итоге проиграли — 2:3. Тогда команде не хватило двух лидеров — Герасимов и Ивашко не смогли сыграть из-за травм. Сейчас не хватило более слабых соперников. Все-таки тогдашние оппоненты — Кьюдинелли и Лааксонен — на фоне нынешних Хачанова и Медведева кажутся низшей лигой. Что ж, будем надеяться, что когда-нибудь звезды выстроятся идеально для наших ребят, и Мировая группа вновь распахнет перед ними свои объятия и ласково скажет: войдите.

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