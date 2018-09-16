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21:12 (мск), источник: ТАСС

Сборные Франции и Хорватии сыграют в финале Кубка Дэвиса

ТАСС, 16 сентября. Мужская сборная Хорватии по теннису одержала победу над командой США со счетом 3−2 в полуфинальном матче Мировой группы Кубка Дэвиса. В финале хорваты сыграют с французами.

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Источник: Reuters

В пятницу хорват Борна Чорич обыграл американца Стива Джонсона, а Марин Чилич победил Фрэнсиса Тьяфу. В субботу в парном матче американцы Майк Брайан и Райан Харрисон обыграли хорватов Ивана Додига и Мате Павича. В воскресенье Чилич уступил Куэрри и счет в матче стал равным — 2:2.

В решающем матче Чорич одержал победу над Тьяфу со счетом 6:7 (0:7), 6:1, 6:7 (11:13), 6:1, 6:3. Таким образом, сборная Хорватии выиграла со счетом 3−2.

Сборная Франции в составе Бенуа Пэра, Люки Пуйя, Жюльена Беннето, Ришара Гаске и Николя Маю победила команду Испании, за которую играли Пабло Карреньо Буста, Роберто Баутиста Агут, Альберт Рамос Виньолас, Марсель Гранольерс и Фелисиано Лопес. Французы выиграли со счетом 3−2.

Финальный матч пройдет 23—25 ноября.

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