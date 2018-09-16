Сборные Франции и Хорватии сыграют в финале Кубка Дэвиса

В пятницу хорват Борна Чорич обыграл американца Стива Джонсона, а Марин Чилич победил Фрэнсиса Тьяфу. В субботу в парном матче американцы Майк Брайан и Райан Харрисон обыграли хорватов Ивана Додига и Мате Павича. В воскресенье Чилич уступил Куэрри и счет в матче стал равным — 2:2.