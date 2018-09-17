Болельщики призывают подписать петицию в поддержку Серены Уильямс

Уильямс 8 сентября в финале US Open уступила японской теннисистке Наоми Осаке — 2:6, 4:6. Судья Карлос Рамос во втором сете оштрафовал Уильямс геймом в пользу соперницы за три нарушения правил: подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление — Серена назвала Рамоса «грабителем» и «лжецом», а также обвинила судью в сексизме. Спортсменка была оштрафована на 17 тысяч долларов.
Международная федерация тенниса (ITF) заявила, что решения арбитра в отношении американской теннисистки соответствовали правилам.
В первой петиции подписавших призывают пожертвовать деньги на возмещение Уильямс 17 тысяч долларов, которые она должна выплатить в качестве штрафа, сообщает USA Today. Кроме того руководители US Open должны принести теннисистке извинения. В настоящее время количество респондентов приближается к 20 тысячам.
Составители второй петиции, напротив, ничего не требуют от организаторов турнира Большого шлема, лишь настаивая, что Серена стала жертвой сексизма и расизма со стороны главного судьи матча Карлоса Рамоса. С авторами согласны немногим более семи тысяч человек, отметивших эту публикацию как понравившуюся на странице ресурса в Facebook.