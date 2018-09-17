Хачанов получит «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля»

«Долгое время велись переговоры с агентами и не удавалось договориться, но сам Карен проявил желание сыграть. Совместно со своим дядей, который его курирует, они помогли урегулировать отношения с менеджерами, и мы будем рады предоставить ему «уайлд-кард» в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля», — рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.