Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге ATP
В первой двадцатке изменений не произошло.
В первой двадцатке изменений не произошло.
Первая ракетка России Карен Хачанов поднялся на одно место в новом рейтинге ATP.
22-летний теннисист опередил Ришара Гаске, у которого сгорели несколько очков. Для Хачанова это место является наивысшим в карьере. Кроме того, на две позиции вверх переместился Андрей Рублев.
Напомним, на прошлой неделе проходили матчи Кубка Дэвиса.
Рейтинг ATP
Положение на 17 сентября 2018 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 8760 очков
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 6900
3. (3) Новак Джокович (Сербия) — 6445
4. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5980
5. (5) Александр Зверев (Германия) — 4890
6. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 4715
7. (7) Григор Димитров (Болгария) — 3755
8. (8) Доминик Тим (Австрия) — 3665
9. (9) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595
10. (10) Джон Изнер (США) — 3470
11. (11) Давид Гоффен (Бельгия) — 3435
12. (12) Кеи Нисикори (Япония) — 2475
13. (13) Фабио Фоньини (Италия) — 2225
14. (14) Диего Шварцман (Аргентина) — 2110
15. (15) Стефанос Циципас (Греция) — 1962
16. (16) Кайл Эдмунд (Великобритания) — 1855
17. (17) Джек Сок (США) — 1850
18. (18) Борна Чорич (Хорватия) — 1825
19. (19) Люка Пуй (Франция) — 1825
20. (20) Милош Раонич (Канада) — 1755…
24. (25) Карен Хачанов (Россия) — 1605…
35. (35) Даниил Медведев (Россия) — 1262…
69. (71) Андрей Рублев (Россия) — 795…
84. (84) Евгений Донской (Россия) — 683.