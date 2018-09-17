Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Йокерит0
Трактор0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал1
Ростов1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Сельта
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ4
Слован3
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралОТ3
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Динамо Р1
Все события
Фоторепортажи
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
17:12 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Донской не смог выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской проиграл словаку Мартину Клижану в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу словацкого спортсмена. Во втором круге Клижан встретится с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным на турнире под вторым номером.

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.

 До этой бесстрашной девочки такое в женском катании не исполнял никто
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно
Великий и в самом расцвете сил. Всеми любимому Овечкину — 33
Тотти возобновит карьеру в Австралии. Кто из звезд там отметился
Гончаренко стал лидером среди тренеров ЦСКА по проценту очков
Мария Шарапова досрочно завершила сезон
У Шипулина новый тренер. Он уже издевается над Антоном: видео
«Урал» играет с «Ростовом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь