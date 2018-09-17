Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Йокерит0
Трактор0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал1
Ростов1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Сельта
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ4
Слован3
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралОТ3
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Динамо Р1
Все события
Фоторепортажи
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
18:13 (мск), источник: ТАСС

Мария Шарапова досрочно завершила сезон

ТАСС, 17 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить сезон. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг.

Наверх
Источник: Reuters
Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что спортсменка выступит на турнире «ВТБ Кубок Кремля» и St. Petersburg Ladies Trophy.

Читайте также
Организаторы теннисного турнира в Петербурге достигли договоренности об участии Шараповой

«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года, — написал журналист. — Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжене».

В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме. На Открытом чемпионате Австралии спортсменка дошла до третьего круга, на Открытом чемпионате Франции — до четвертьфинала, на Уимблдоне Шарапова вылетела в первом круге, на Открытом чемпионате США, который стал для нее последним турниром в 2018 году, — в четвертом раунде.

 До этой бесстрашной девочки такое в женском катании не исполнял никто
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно
Великий и в самом расцвете сил. Всеми любимому Овечкину — 33
Тотти возобновит карьеру в Австралии. Кто из звезд там отметился
Гончаренко стал лидером среди тренеров ЦСКА по проценту очков
У Шипулина новый тренер. Он уже издевается над Антоном: видео
«Урал» играет с «Ростовом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь