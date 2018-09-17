Российский теннисист назвал судью на вышке придурком

Источник: РИА "Новости"

— Всю неделю провели на кортах в Москве. Насколько отличается покрытие в Петербурге?

— Больше мячи отличаются. Они здесь ускоренные, улетают прилично, не так, как в Москве, — приводит слова Донского корреспондент «Матч ТВ» Елена Михеева. — Я даже люблю такую комбинацию мячей и покрытия. Кондиции нормальные для меня, но это один из самых плохих матчей за сезон.

Читайте также Российский теннисист Донской не смог выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

— Арбитр дал вам предупреждение по ходу матча, как он это объяснил?

— Он придурок, мне кажется. Беру свои слова назад. Но меня раздражает, когда с самого начала человек ведет себя так, будто он божище и знает все на свете. Я крикнул слово «блин». Если бы я крикнул другое слово, толпа и другие люди отреагировали бы иначе. Я не настолько дурак. Он объяснил это так: «Я думаю, что ты крикнул плохое слово». Я спросил: «А если я его не крикнул, почему ты мне делаешь предупреждение?» — «Сделать тебе предупреждение — единственный шанс оправдать мои мысли», — как я это понял с английского языка. Но сколько у него линейных, говорящих на русском языке? Восемь! Валерий Лутков работает здесь, он говорит на шести языках, в том числе на русском… Ты можешь узнать, ты можешь спросить! Когда линейный подсказывает, подходит к «вышечнику», делается предупреждение. А сейчас он просто сам решил сделать так. Не знаю, может, он слишком умный.

— Понятно, что в сборной было решение капитана, но почему вы так и не вышли на корт?

— Тенденция в команде такая, что ничего не объясняют, просто решают и все, поэтому я не знаю, что сказать. Но решения все были правильные.

Ситуация там была такая. Очень хорошо играл Карен, был готов физически. Он взял на себя ответственность сыграть пару, потому что они с Рублевым просто чаще ее играют. Это мы обсуждали еще до. Я говорил, что в любом случае готов играть оба матча, если надо будет. У них сейчас уровень лучше, Даня играл лучше, плюс Карен вызвался на пару… В одиночке спросили у Дани, готов ли он — и все. У меня никто из тренерского состава ничего не спрашивал ни разу. Задают вопросы только тогда, когда готовы были тебя поставить. Также во Владивостоке, где Костя, я и Рубль могли играть с Робредо на третий день, спросили всех троих. Я сказал, что готов, и склонились к тому, что я и должен играть. Так и сложилось. Но никто особо ничего с игроками не обсуждает.